Dove vedere Valencia-Barcellona in diretta tv e streaming gratis

Il Barcellona termina la sua stagione al Mestalla di Valencia. La compagine Blaugrana si guarda indietro e può ritenersi soddisfatto della stagione, culminata con la vittoria del campionato spagnolo per manifesta superiorità verso le squadre rivali. Il match contro il Valencia si terrà il 23 maggio alle 21:00: per scoprire come seguire la sfida, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma del Barcellona

Il Barcellona proseguirà il suo percorso nel segno della continuità. Ad eccezione di Lewandowski, che giocherà a Valencia la sua ultima partita con la maglia del Barça, tutto il blocco catalano proseguirà sotto la direzione di Flick per la prossima stagione. Quest'anno la compagine catalana ha vinto 31 partite e ne ha pareggiata soltanto una, rimediando cinque sconfitte. Risultati straordinari che potrebbero portare la squadra di Flick a terminare la stagione con 97 punti in caso di vittoria contro il Valencia.

La probabile formazione del Barcellona

Il Barcellona scende in campo con il solito blocco: unimprevedibile con Rashford, Dani Olmo ea sostegno di Ferran Torres. Non ci saràper infortunio, ed infatti potrebbe anche saltare le prime partite della Coppa del Mondo in Stati Uniti, Messico e Canada. In campo anche, quest'ultimo particolarmente sfortunato in questa stagione per l'ennesimo infortunio rimediato della sua carriera.

Barcellona (4-2-3-1): Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Gavi; Rashford, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

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