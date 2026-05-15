Il Borussia Dortmund lo 'soffia' al calcio italiano e ora se lo coccola: il gioiello azzurro Samuele Inacio ha rinnovato il proprio contratto fino al 2029 con la società tedesca, decidendo ormai definitivamente di splendere al di fuori dell'Italia, come fatto dai compagni e connazionali Luca Reggiani e Filippo Mané. Molto più di una semplice firma perché il Dortmund, storicamente, non rinnova nel breve periodo un giocatore se non intravede quel potenziale da futuro 'crack' che hanno contraddistinto i vari talenti passati per il club giallonero: da Mario Gotze, Youssoufa Moukoko, Julian Brandt, passando per tanti altri talenti lanciati in Bundesliga, costruendo negli anni un settore giovanile invidiabile in tutta Europa sulla base di una filosofia chiara e precisa: dare spazio ai giovani e dare loro la possibilità di sbagliare, crescendo.

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La fiducia totale del Borussia e il retroscena Atalanta

Nel comunicato ufficiale, il management ha parlato apertamente di Inacio come "", rafforzando il concetto di una totale fiducia nella sua crescita da parte del Borussia Dortmund, già chiara quando nell'estate dello soffiò piuttosto astutamente dalle giovanili dell', scatenando grande rumore per le modalità. Il ragazzo, ai tempi, fu infatti corteggiato e acquistato gratuitamente sfruttando le normativesui trasferimenti internazionali dei minori, prima che la Dea potesse blindarlo con un contratto professionistico. Da lì, regna latra i due club, esplosa durante i doppi confronti di Champions, ma che ad oggi non cambia gli scenari. All'Atalanta e al calcio italiano, resta perciò la consapevolezza di aver perso un altro

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Il percorso in Germania e il primo gol

Il percorso è stato immediato, con un inserimento rapido colmo di fiducia e una crescita accelerata, anche grazie ad un ambiente in cui, banalmente, "". Inizialmente partito nell', lasciando subito il segno e bruciando anticipatamente le tappe che lo hanno portato in brevissimo tempo subito in, per poi centrare prima l'inserimento nella lista Champions della Prima Squadra e, poche settimane dopo,ufficialmente con la Prima Squadra contro il

Il Borussia considera Inacio un investimento immediato a tutti gli effetti, non soltanto per il futuro e i risultati gli stanno dando ragione. Con il primo gol tra i professionisti all'età di 18 anni, messo a segno con l'Eintracht Francoforte lo scorso 8 maggio, l'era Inacio al Borussia Dortmund ha avuto ufficialmente inizio.

DORTMUND, GERMANIA - 8 MAGGIO 2026: Samuele Inácio festeggia il primo gol tra i professionisti nella gara tra Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte al Signal Iduna Park. (Foto di Leon Kügeler/Getty Images)

Il rinnovo fino al 2029

"Samuele Inacio ha firmato un nuovo accordo questa settimana, prolungando la sua permanenza a Dortmund fino al 30 giugno 2029" ha scritto il Borussia nelElogi anche da parte del direttore Sportivo del club,: "Siamo sicuri che con la sua passione e qualità possa diventare un giocatore eccezionale. È una parte importante della crescita della nostra squadra ed è per questo che siamo lieti di esserci assicurati le sue prestazioni a lungo termine."

In un calcio antiquato che spesso corre dietro ai nomi già esplosi, il Borussia Dortmund continua invece a investire sulla crescita. Mentre in Italia si discute ancora se un classe 2008 sia "troppo giovane", in Germania Samuele Inacio gioca, segna, rinnova e si prende la scena.