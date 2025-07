Acquisti, cessioni, operazioni in entrata e in uscita: tutti gli aggiornamenti in corso in casa Fiorentina per la prossima stagione di serie A

Domenico Ciccarelli 11 luglio - 09:06

Dopo l’addio inaspettato di Raffaele Palladino che ha lasciato il timone con due anni d’anticipo rispetto al contratto stabilito, la Fiorentina attende Stefano Pioli: il tecnico parmigiano, che ha detto addio all’Al-Nassr, è pronto a tornare in terra toscana dopo ben 6 anni. L’allenatore aveva dato le proprie dimissioni alla Viola nel lontano 9 aprile 2019, in seguito alla sconfitta all’Artemio Franchi per 0-1 con il Frosinone.

L’ex Milan, però, ha voglia di rimettersi in gioco. E dopo la vittoria in campionato con la squadra rossonera, dove ha rimasto un bel segno, Stefano Pioli vuole invertire il trend anche con la Fiorentina: l’obiettivo sarà sicuramente quello di riportare la Viola nelle posizioni alte della Serie A, e chissà, sognando la musichetta della Champions, lì dove manca da 15 anni.

Fiorentina: rinnovo Kean, e nuovi arrivi — Intanto, nonostante il calciomercato abbia avuto inizio da circa 10 giorni, la Fiorentina ha iniziato già a muoversi. Innanzitutto, la società toscana in queste ore sta lavorando fortemente sul rinnovo di Moise Kean: l’assist è arrivato da Mateo Retegui. Il vento d’Oriente, che aveva messo nel mirino il centravanti Viola, ha bussato alle porte bergamasche e per 68 milioni ha soffiato via all’Atalanta il capocannoniere della Serie A per portarlo in direzione Khobar, esattamente all’Al-Qadsiah.

Movimento che ha appunto spianato la strada alle speranze della Fiorentina di continuare con Moise Kean: la clausola del classe 2000 di 52 milioni scade il prossimo 15 luglio, e più passano i giorni e maggiormente aumenta l’ipotesi rinnovo. Attenzione, però, all’Al-Hial che, secondo Matteo Moretto, vorrebbe tentare l’affondo. La Viola, inoltre, è riuscita a contrattare col Genoa per riscattare Gudmundsson ad un somma di 12 milioni e ha acquistato il giovane promettente Jacopo Fazzini dall’Empoli. Altri arrivi sono quello di Viti e dell'esperto Edin Dzeko.

Le cessioni: da Adli a Colpani, i volti che hanno salutato la Fiorentina — Tra gli addii, invece, ci sono Adli, Colpani, che purtroppo alla Fiorentina ha deluso le aspettative, Bove, Danilo Cataldi e Nicolò Zaniolo. Oltre a Michael Folorunsho, tornato a Napoli, che in Viola non ha messo mai alla luce le sue qualità. Insomma, tutti prestiti terminati e che molto probabilmente non faranno ritorno in terra Toscana.

Calciomercato Fiorentina: trattative in entrata e in uscita — Attualmente le trattative in entrata sono in una fase di stallo: il pensiero della Fiorentina, ora, è quello di cercare l’intesa per il rinnovo di Moise Kean, anche se sono molti gli obiettivi da tenere d’occhio. La Viola avrebbe messo nel mirino diversi profili, da Calabria a Bernabé, fino a Sebastiano Esposito. Attenzione allo svincolato Lorenzo Insigne, che è in cerca di squadra, e Bennacer, uomo fidato di Stefano Pioli. A salutare, invece, la squadra toscana potrebbero essere Dodô, nel mirino di diversi club di A, Mandragora e Richardson. Riguardo Moreno, l’argentino è ormai ad un passo dall’Levante.

Probabile formazione — Ad oggi, la Fiorentina di Stefano Pioli - a breve firmerà con la società toscana - giocherebbe con il consueto 3-5-2: Gudmundsson e Fazzini a supporto di Moise Kean. Tra i nuovi acquisti, Viti dovrebbe far parte del terzetto della difesa Viola.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Ranieri, Comuzzo, VITI; Dodô, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, FAZZINI; Kea. All. PIOLI