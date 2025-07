Edin Dzeko alla Fiorentina, ora è ufficiale: il Cigno di Sarajevo torna in A

Il bomber bosniaco fa il suo ritorno nella massima competizione italiana giocando per il club toscano

Jacopo del Monaco 10 luglio - 20:28

La Fiorentina ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, quindi, fa nuovamente ritorno in Serie A dopo due stagioni in Turchia, al Fenerbahce, e dopo le precedenti esperienze italiane con Roma e Inter.

La carriera di Dzeko: dagli inizi alla Premier League — Nato a Sarajevo nel 1986, Edin Dzeko ha iniziato la sua carriera professionistica in patria nel 2003, con la maglia del Željezničar. Dal 2005 al 2007 ha giocato in Repubblica Ceca con due squadre: l'Ústí nad Labem prima ed il Teplice poi. Nell'estate del 2007 si è trasferito al Wolfsburg, con cui ha segnato 8gol nella sua prima stagione in Bundesliga. In quella successiva, è stato uno dei trascinatori dei Lupi per la vittoria del campionato, grazie alle sue 26reti.

Nel mese di gennaio del 2011, il Manchester City lo ha acquistato per 35 milioni di euro e ha debuttato contro il Wolverhampton in Premier League. Alla fine dello stesso mese, Dzeko ha segnato la prima rete coi Citizens contro il Notts County in FA Cup. Nel corso della sua esperienza inglese, il Cigno di Sarajevo ha vinto: 2 Premier League; FA Cup; Coppa di Lega inglese; Community Shield.

Gli anni in Italia e la Turchia Nel 2015, il centravanti bosniaco è andato alla Roma in prestito con diritto di riscatto ed ha esordito in giallorosso contro il Verona. Il 30 agosto dello stesso anno, contro la Juventus, ha segnato il suo primo gol con la nuova maglia. Nella stagione seguente, con le sue 29 reti, ha vinto il titolo di capocannoniere della Serie A. Nel gennaio 2020, dopo l'addio di Florenzi, è diventato capitano della Roma. Un anno dopo, però, gli fu tolta la fascia dopo uno scontro con Paulo Fonseca.

Dopo 260 presenze e 119 gol, il bosniaco ha lasciato la Roma al termine della stagione 2020/2021 per poi andare all'Inter, con cui ha marchiato il suo esordio segnando contro il Genoa. Dopo 31 gol, due Coppe Italia ed altrettante Supercoppe Italiane, nel 2023 Dzeko ha salutato l'Italia per andare al Fenerbahce. Coi gialloblù, il classe 1986 ha esordito nei preliminari di Conference League contro lo Zimbru Chișinău, realizzando un gol e due assist. In due stagioni coi Canarini Gialli, Dzeko ha segnato 46 gol in 99 partite.