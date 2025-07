Calciomercato Roma: acquisti, cessioni e obiettivi dei giallorossi

Terminata la prima fase di mercato dove il club era costretto a vendere, ora i giallorossi possono muoversi anche in entrata

Filippo Montoli 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 20:03)

Dopo un ultimo anno dalla doppia personalità, è nato il nuovo progetto che ha come obiettivo quello di riportare la Roma in Champions League. L'arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina e di Frederic Massara come Ds fa sperare la tifoseria. Adesso, terminata la fase dove era necessario vendere e rientrare nei paletti imposti dall'Uefa, non resta che creare la squadra giusta per il nuovo tecnico. Ecco il calciomercato della Roma fino a questo momento.

Calciomercato Roma, cessioni e giocatori in uscita — Come succede da qualche anno a questa parte, i giallorossi devono concentrarsi innanzitutto sulle uscite. Fino a questo momento, infatti, gli unici movimenti del mercato della Roma sono proprio le cessioni. Dopo i rispettivi prestiti, sono stati tutti ceduti a titolo definitivo Le Fée, Zalewski e Dahl. A questi si aggiunge Paredes, che ha appena raggiunto Buenos Aires per giocare con il Boca. In prestito, invece, sono stati girati i due attaccanti Shomurodov e Abraham e il giovane Pagano. Rispetto all'anno scorso sono stati persi Hummels per ritiro, mentre Saelemaekers, Nelsson e Gourna-Douath per termine prestito. In uscita c'è infine senza dubbio Solbakken, unico a non essere stato convocato dalla Roma per il ritiro pre-campionato.

Niente acquisti, ma rinnovi importanti e tanti obiettivi di calciomercato — Fino a questo momento ancora nessun nuovo giocatore ha firmato per la Roma. La società ha capito che per fare bene bisogna accontentare il proprio tecnico, aspettando nel caso per fare la giusta offerta. Nel frattempo però è sicuramente da sottolineare il rinnovo di Svilar, uno dei migliori portieri della Serie A. Per quanto riguarda le entrate i nomi sono tanti. Per gli esterni, fondamentali nel gioco di Gasperini, si parla di Wesley del Flamengo e di Nazinho del Cercle Brugge. In difesa l'ultimo nome uscito è quello di Aguerd del West Ham, ma è il centrocampo la zona più calda al momento. Il ballottaggio sarebbe tra Rios del Palmeiras e El Aynaoui del Lens, ma si sarebbe aggiunto anche il nome di Bissouma del Tottenham. Per l'attacco infine si cerca la punta da affiancare a Dovbyk, il quale è appena passato alla maglia numero 9. Il nome forte è quello di Ferguson del Brighton, l'anno scorso in prestito nella seconda metà di stagione al West Ham.

Come giocherebbe oggi la Roma di Gasperini — Una cosa è certa. La formazione che oggi scenderebbe in campo non sarà quella definitiva. Non essendoci stati ancora acquisti, si vedranno almeno 3/4 giocatori diversi nell'undici iniziale. Il modulo sarà quello che ha reso l'Atalanta di Gasperini una delle squadre migliori del campionato italiano e d'Europa: il 3-4-2-1. I perni su cui il nuovo tecnico dovrebbe costruire la squadra sono Svilar, Mancini, Ndicka, Koné e Dybala.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Soulé; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.