Le parole del direttore sportivo Alemany
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
Il trasferimento all'Atletico Madrid sembra aver restituito entusiasmo e fiducia a Jonathan David. L'attaccante canadese, arrivato dalla Juventus nell'ultimo giorno dell'ultimo mercato estivo, sta trovando maggiore continuità sotto la guida di Diego Simeone, rispondendo con prestazioni convincenti e gol. Il suo futuro, tuttavia, resta ancora da definire, dato che il club spagnolo lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto. Per trasformare l'operazione in un trasferimento definitivo bisognerà attendere la fine della stagione, e a fare chiarezza sulla situazione è stato Mateu Alemany, direttore sportivo dell'Atletico Madrid, intervenuto ai microfoni di DAZN.
David, ancora niente riscatto da parte dell'Atletico MadridLe prestazioni dell'attaccante canadese hanno alimentato le indiscrezioni su un possibile riscatto anticipato nelle intenzioni del club madrileno. Alemany, però, ha preferito mantenere una posizione prudente, ricordando che l'accordo con la Juventus prevede un'opzione esercitabile soltanto al termine della stagione.
"Al momento non ci sono novità sul diritto di riscatto, nonostante le voci. Abbiamo un'opzione di acquisto dalla Juventus, ma soltanto per giugno. Valuteremo, Jonathan sta facendo benissimo e deve continuare così", ha dichiarato il direttore sportivo dell'Atletico ai microfoni di DAZN.
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Tra i momenti più significativi di questo primo periodo c'è la rete realizzata nel derby contro il Real Madrid, vinto dall'Atletico per 2-1. Un rendimento che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione e che potrebbe rivelarsi determinante quando il club sarà chiamato a decidere se esercitare il diritto di riscatto dalla Juventus.
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