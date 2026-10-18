Il trasferimento all'Atletico Madrid sembra aver restituito entusiasmo e fiducia a Jonathan David. L'attaccante canadese, arrivato dalla Juventus nell'ultimo giorno dell'ultimo mercato estivo, sta trovando maggiore continuità sotto la guida di Diego Simeone, rispondendo con prestazioni convincenti e gol. Il suo futuro, tuttavia, resta ancora da definire, dato che il club spagnolo lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto. Per trasformare l'operazione in un trasferimento definitivo bisognerà attendere la fine della stagione, e a fare chiarezza sulla situazione è stato Mateu Alemany, direttore sportivo dell'Atletico Madrid, intervenuto ai microfoni di DAZN.

David, ancora niente riscatto da parte dell'Atletico Madrid

Le prestazioni dell'attaccante canadese hanno alimentato le indiscrezioni su unnelle intenzioni del club madrileno. Alemany, però, ha preferito mantenere una posizione prudente, ricordando che l'accordo con la Juventus prevede un'opzione esercitabile soltanto al termine della stagione.

SAN SEBASTIAN, SPAGNA - 13 SETTEMBRE: Jonathan David dell'Atletico de Madrid segna il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Sociedad e Atletico de Madrid all'Estadio Anoeta il 13 settembre 2026 a San Sebastian, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

"Al momento non ci sono novità sul diritto di riscatto, nonostante le voci. Abbiamo un'opzione di acquisto dalla Juventus, ma soltanto per giugno. Valuteremo, Jonathan sta facendo benissimo e deve continuare così", ha dichiarato il direttore sportivo dell'Atletico ai microfoni di DAZN.

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Le voci sul possibile riscatto sono comprensibili, dato che nelle prime, l'attaccante canadese ha messo a referto, dimostrando di poter essere una risorsa importante per la squadra di. Il suo inserimento procede positivamente anche sul piano della continuità: David è partito titolare in quattro delle ultime cinque partite disputate, trovando spazio nelle scelte dell'allenatore argentino.

Tra i momenti più significativi di questo primo periodo c'è la rete realizzata nel derby contro il Real Madrid, vinto dall'Atletico per 2-1. Un rendimento che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione e che potrebbe rivelarsi determinante quando il club sarà chiamato a decidere se esercitare il diritto di riscatto dalla Juventus.