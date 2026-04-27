Endrick sta conquistando tutti gli appassionati di calcio. Il giovane talento brasiliano ha avuto qualche difficoltà ad imporsi nel Real Madrid e nonostante un buon primo anno con Carlo Ancelotti (suo CT), il feeling con Xabi Alonso non è mai nato. Così, il nazionale brasiliano ha dovuto cercare fortuna altrove e l'ha trovata nell'Olympique Lione di Paulo Fonseca. La squadra francese lo ha accolto con la formula del prestito secco, in un progetto tagliato apposta su misura. Una rosa giovane e offensiva, altalenante ma dai picchi spettacolari. L'OL si trova al terzo posto, nel piazzamento Champions a pari punti con il Lille e a +1 sullo straordinario Rennes.

VIGO, SPAGNA - 12 MARZO: Endrick dell'Olympique De Lyon si allaccia gli scarpini da calcio prima della partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Real Club Celta e Olympique Lyonnais allo stadio Balaidos il 12 marzo 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Nella risalita della squadra di Fonseca, Endrick ha ricoperto un ruolo fondamentale nella linea offensiva composta da Alfonso Moreira e Pavel Sulc. Principalmente utilizzato come attaccante esterno destro, il gioiello del Real Madrid ha fornito prestazioni da stropicciarsi gli occhi come nell'esordio contro il Lille in Coppa di Francia o con la tripletta al Metz in Ligue 1, fino al capolavoro di settimana scorsa contro il PSG.

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Endrick incerto sul suo futuro

Endrick lorsqu'on lui demande quel joueur l'a le plus impressionné à Lyon : 𝗖𝗢𝗥𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡 𝗧𝗢𝗟𝗜𝗦𝗦𝗢 ! 💪❤️❤️



"𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗶𝗱𝗼𝗹𝗲 𝗶𝗰𝗶 𝗮̀ 𝗟𝘆𝗼𝗻. 𝗜𝗹 𝘀𝗲 𝘁𝘂𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹'𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲. J'espère avoir l'occasion de jouer encore beaucoup avec lui.



Il a… pic.twitter.com/VIC3mPCPTZ — Footballogue (@Footballogue) April 26, 2026

Endrick nella seconda metà di stagione francese ha messo a segno 7 gol e 7 assist in 18 partite stagionali. Numeri che portano con sé grande gioia per i blancos, considerando i quasi 72 milioni di euro (35 + 25 di bonus + 12 di tasse) investiti per prelevarlo dal Palmeiras. Con il termine della stagione si avvicina anche il momento della decisione sul futuro del calciatore. Nonostante la probabile vendita del talento offensivo Gonzalo Garcia, la permanenza di Endrick a Madrid è tutt'altro che certa.

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A Canal+ Foot, il ragazzo brasiliano ha commentato a proposito del suo futuro: "Onestamente non so se proseguirò qui. Sono arrivato in prestito per 6 mesi. Se dovessi tornare al Real lo farei volentieri ma se dovessi andare da qualche parte, non avrei nessun problema". Anche il padre di Endrick ha speso qualche parola sul destino estivo del figlio: "Vuole solo giocare a calcio. Ora ha trovato la felicità. Siamo tutti felici per il suo trasferimento al Lione, per cui la nuora ha avuto un ruolo rilevante. Al Real gli avevano portato via il suo parco giochi, che per lui sarebbe il campo da calcio".

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