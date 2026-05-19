Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Il futuro di Michael Folorunsho sembra destinato a cambiare nuovamente al termine della stagione. Dopo l’esperienza vissuta con la maglia del Cagliari, il centrocampista dovrebbe infatti rientrare al Napoli, con il club rossoblù che non appare orientato a esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo firmato la scorsa estate. Nelle ultime settimane sono iniziate valutazioni molto approfondite sia sul rendimento del giocatore sia soprattutto sull’investimento economico necessario per acquistarlo a titolo definitivo. La cifra fissata per il riscatto viene infatti considerata piuttosto alta rispetto alle strategie che il Cagliari starebbe preparando per il prossimo mercato. Folorunsho ha vissuto una stagione a tratti complicata, segnata da alcuni problemi fisici che gli hanno impedito di trovare continuità soprattutto nella parte centrale del campionato e proprio questo aspetto avrebbe inciso parecchio nelle riflessioni della dirigenza rossoblù.

Nonostante tutto, però, il centrocampista ha comunque lanciato segnali interessanti durante l’anno. La sua capacità di giocare in più ruoli, unita a fisicità, inserimenti e intensità, continua infatti a essere considerata molto utile soprattutto nelle squadre che cercano centrocampisti dinamici e aggressivi. A Cagliari nessuno mette in discussione le qualità del giocatore ma secondo i media sardi, la sensazione è che il club preferisca investire il budget estivo in operazioni considerate più sostenibili o strategiche per il futuro.

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Il Napoli osserva con attenzione la situazione

Nel frattempo ilsegue con attenzione gli sviluppi legati al, che al termine della stagione tornerà comunque formalmente a disposizione del club azzurro. Folorunsho negli ultimi anni ha cambiato spesso squadra in prestito, riuscendo però quasi sempre a ritagliarsi spazio e a lasciare impressioni positive. Le esperienze vissute tra Bari, Reggina, Verona, Fiorentina e Cagliari hanno contribuito alla crescita di un giocatore che continua ad avere estimatori importanti in Serie A . Il Napoli lo considera un profilo utile soprattutto per profondità della rosa e caratteristiche fisiche, ma molto dipenderà dalle decisioni tecniche che verranno prese nelle prossime settimane.

Folorunsho, Cagliari (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Con il mercato estivo ormai alle porte, la situazione di Folorunsho potrebbe infatti trasformarsi nuovamente in un’opportunità interessante per diversi club italiani. Già negli ultimi mesi alcune squadre avevano chiesto informazioni sul suo profilo, attirate soprattutto dalla sua duttilità tattica. La sensazione è che il centrocampista possa diventare una pedina importante nelle strategie estive del Napoli, sia in caso di permanenza sia nel contesto di eventuali operazioni di mercato.

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Estate importante per la carriera del centrocampista

Dopo anni vissuti quasi sempre tra prestiti e cambi di maglia, la prossima estate potrebbe diventare particolarmente importante per il futuro professionale di Folorunsho. Il centrocampista sa bene di essere arrivato in una fase della carriera in cui serviranno scelte. Anche per questo motivo i prossimi mesi saranno fondamentali per capire quale direzione prenderà il suo percorso.

Molto dipenderà anche dalle idee tecniche del Napoli e dal progetto che il club costruirà per la prossima stagione. Se non dovessero aprirsi spazi concreti in azzurro, non è escluso che possa arrivare una nuova cessione, questa volta magari a titolo definitivo. Intanto però una cosa sembra ormai abbastanza chiara: salvo sorprese improvvise, il Cagliari difficilmente investirà la cifra necessaria per il riscatto e Folorunsho è destinato a rientrare momentaneamente a Napoli prima di conoscere il prossimo capitolo della sua carriera.

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