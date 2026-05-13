Gasperini è pronto a riabbracciare Kessié. Questa è l'indiscrezione bomba riportata da Foot Africa. Il centrocampista ivoriano vuole tornare in Europa. E la pista Roma è di suo gradimento. In Italia si è trovato bene. Nel Belpaese, ha avuto i suoi anni migliori: i primi gol all'Atalanta, poi la consacrazione al Milan. Ora ci sono i giallorossi nel suo futuro. Ma c'è un nodo da sciogliere: l'ingaggio. Kessié percepisce 4.5 milioni l'anno, cifra elevata - al momento - per le casse della Roma. Friedkin vuole ridurre il monte ingaggi, a partire da quest'anno. Difficilmente, l'operazione andrà in porto. Ma non è detta l'ultima.

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Kessié a Roma per ritrovare la scintilla Gasperini

lo ha fatto conoscere al mondo del calcio, trasformandolo in uno dei migliori interpreti del suo ruolo in Italia. E lo farebbe di nuovo.con Gasp potrebbe trovare una seconda giovinezza. Non è un giocatore vicino al ritiro. Ma gli anni si fanno sentire. Anche la lontananza dal calcio europeo è un fattore: Kessié, infatti, sono anni che giocaE ci potrebbe mettere del tempo a ritrovare lo smalto dei tempi migliori. Ma a quello ci penserebbe Gasp: lo ha già fatto una volta, è pronto a farlo ancora.

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Già la scorsa estate, la Roma aveva fatto un primo sondaggio: timido, ma c'era stato. Ora potrebbe tornare alla ribalta. Però Kessiè dovrebbe scendere a compromessi: tornare in Europa e accettare di ridursi l'ingaggio. Solo in quel caso, l'operazione potrebbe andare a buon fine. Comunque, il mercato non è ancora iniziato. Ma le prime trattative sono sul tavolo. A Trigoria il nome dell'ivoriano piace. Chissà, se il suo futuro sarà veramente giallorosso.

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