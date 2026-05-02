Su Leon Goretzka qualcosa si è mosso davvero, perché dopo mesi di silenzi e ipotesi, arriva un’apertura concreta alla possibilità di giocare in Italia, un passaggio che cambia lo scenario e riporta il Milan dentro la corsa in modo serio.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club rossonero sta lavorando sulla situazione, non come semplice sondaggio ma come opportunità da capire fino in fondo, anche perché il profilo del centrocampista è esattamente quello che manca per struttura, esperienza e presenza internazionale. Non è ancora una trattativa avanzata, ma non è nemmeno più una voce, è una fase intermedia dove l’interesse è concreto ma deve ancora trasformarsi in qualcosa di sostenibile.

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MONACO, GERMANIA - 17 SETTEMBRE: Leon Goretzka del Bayern Monaco festeggia il nono gol della sua squadra con il compagno Harry Kane durante la partita della Fase MD1 della UEFA Champions League 2024/25 tra FC Bayern München e GNK Dinamo alla Football Arena di Monaco di Baviera il 17 settembre 2024 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il punto non è convincere il giocatore, ma far tornare i conti, perché l’ostacolo principale resta economico e pesa più di qualsiasi discorso tecnico, soprattutto in un’operazione che, nel suo complesso, richiede un investimento importante e immediato.

Sempre secondo Fabrizio Romano, tra stipendio e commissioni l’operazione si colloca su livelli molto alti, difficili da incastrare nei parametri attuali del Milan, che negli ultimi anni ha costruito la propria strategia proprio sul controllo dei costi e sulla sostenibilità, evitando operazioni fuori scala e privilegiando equilibri economici precisi. Qui si gioca la partita vera, perché senza un ridimensionamento delle richieste l’operazione resta complicata, anche con tutta la volontà del caso, e ogni margine di trattativa passa inevitabilmente da una revisione delle condizioni economiche, unico scenario che potrebbe trasformare un interesse concreto in una trattativa realmente praticabile.

Il Milan resta dentro, osserva, valuta e tiene il contatto, ma sa che non può forzare i tempi, perché un’operazione di questo tipo richiede incastri precisi e condizioni ben definite per diventare davvero concreta, senza margini per improvvisazioni o accelerazioni fuori strategia. Leon Goretzka nel frattempo non chiude nessuna porta, resta in una fase di attesa attiva, analizza le opzioni sul tavolo e valuta con attenzione scenari e progetti, mentre il mercato attorno a lui continua a muoversi e può modificare rapidamente gli equilibri, sia dal punto di vista economico sia da quello tecnico.

Non è una corsa lanciata, è una situazione da costruire passo dopo passo, dove ogni dettaglio, soprattutto economico, può fare la differenza tra un interesse reale e una trattativa vera, e dove tempi, condizioni e volontà devono allinearsi per trasformare un’idea di mercato in un’operazione concreta.