Si scalda il mercato in Scozia. I Rangers hanno annunciato il primo acquisto dell'estate: l'ex capitano degli Hearts, Shankland. Dopo aver perso il campionato all'ultima giornata contro il Celtic, l'attaccante passa ai grandi rivali, e sua squadra del cuore, per sperare di battere i biancoverdi.

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Shankland passa ai Rangers per vendicare la sconfitta degli Hearts contro il Celtic

Pesa ancora la sconfitta all'ultima giornata di Scottisch Championship dell'. E forse questo peso si vede nella decisione di, capitano e attaccante della squadra, di passare ai grandi rivali dei biancoverdi: i Rangers . L'acquisto è stato annunciato oggi con un comunicato del club. Il classe 1995 lascia la formazione di Edimburgo dopo quattro stagioni e dopo aver realizzato 88 gol in 71 presenze. L'attaccante ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione e si unirà ufficialmente al club di Glasgow dal 15 giugno.

Il 30enne è cresciuto, calcisticamente parlando, nel Queen's Park ed ha poi costruito la sua carriera giocando per Aberdeen, Ayr United e Dundee United. Ha anche vissuto una breve esperienza all'estero: in Belgio, con la maglia del Beerschot. Oltretutto è anche un titolarissimo della nazionale scozzese con la quale prenderà parte al Mondiale.

🖋 We can today announce the signing of striker Lawrence Shankland on a two-year deal with an option for an additional year.



The @ScotlandNT international will join from @JamTarts on undisclosed terms once the transfer window opens.



➡️ Read more: https://t.co/23s7F5nDSw pic.twitter.com/OYATu9ZzGL — Rangers Football Club (@RangersFC) May 26, 2026

"Il club vuole tornare a vincere e voglio essere protagonista"

Dalle sue prime parole, dopo il comunicato ufficiale, traspare la contentezza per la scelta e le sue ambizioni future: "Ho lavorato duramente per arrivare fino a questo punto della mia carriera. Il club vuole tornare a vincere trofei con continuità e io voglio essere protagonista di questo percorso. Sono qui per contribuire al ritorno dei Rangers ai massimi livelli". Soddisfatto anche il tecnico, Danny Rohl: "Siamo molto felici di averlo qui. Si tratta di un giocatore che garantisce qualità, leadership. Ha una straordinaria etica del lavoro. E i suoi numeri nel campionato scozzese parlano da soli",

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