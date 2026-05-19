Pensate che i problemi con le decisioni arbitrali siano una cosa tipicamente italica? No, ne hanno anche in Scozia. Al punto che i Rangers, per bocca del loro amministratore delegato, hanno auspicato che gli entroiti derivanti dal Mondiale siano usati dalla Federazione per migliorare il VAR e gli standard arbitrali.

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Polemiche arbitrali in Scozia

Di recente nellasono stati diversi i casi di decisioni arbitrali errati o dubbi. Con vari club che si sono lamentati per essere stati penalizzati. Gli Hearts , ad esempio, ritengono gli sia stato negato un rigore contro il Motherwell, lamentano un penalty concesso alcontro la stessa squadra.

A soccorso dei club, però, è intervenuto l'amministratore delegato dei Rangers, Jim Gillespie. Il quale ha rivelato alla Press Association che incontrerà incontrerà la Federazione calcistica scozzese per discutere di una serie di migliorie da apportare a tutto il calcio in Scozia, nella sua interezza.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Congratulations to Liam Kelly, John Souttar and Findlay Curtis who have all been called up to the @ScotlandNT squad heading to the @FIFAWorldCup pic.twitter.com/XrTSQJOoo6 — Rangers Football Club (@RangersFC) May 19, 2026

Investimenti per arbitri e VAR

Gillespie ha dichiarato che le cose devono cambiare e che devono essere apportate dei miglioramenti per quanto riguarda gli arbitri e il VAR. E si auspica che vengano fatti degli investimenti usando i soldi guadagnati con la qualificazione al Mondiale: "Andremo al Mondiale e la Federazione guadagnerà. Possiamo utilizzare una parte di questi introiti. Come? Usandoli per le telecamere, per avere degli arbitri a tempo pieno, per migliorare la parte digitale".

Secondo Gillespie, inoltre, questi cambiamenti sono fondamentali "per la reputazione del calcio scozzese", ma che non serva prendersela con il VAR: "Non credo che in questa fase dovremmo dire che il VAR non serve a niente. Il VAR serve a migliorare e si vedono altri campionati in cui ha un impatto positivo". Ritiene, infine, che fosse un dovere della sua società spingere in questa direzione: "Vogliamo essere un club leader e vogliamo migliorare gli standard del calcio in Scozia e aumentare il suo potenziale".

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