Tanti, infatti, i problemi arbitrali anche nella Premiership.
Glasgow, autostrada in fiamme? No, solo i tifosi Rangers prima del derby...
Pensate che i problemi con le decisioni arbitrali siano una cosa tipicamente italica? No, ne hanno anche in Scozia. Al punto che i Rangers, per bocca del loro amministratore delegato, hanno auspicato che gli entroiti derivanti dal Mondiale siano usati dalla Federazione per migliorare il VAR e gli standard arbitrali.
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Polemiche arbitrali in ScoziaDi recente nella Scottish Premiership sono stati diversi i casi di decisioni arbitrali errati o dubbi. Con vari club che si sono lamentati per essere stati penalizzati. Gli Hearts, ad esempio, ritengono gli sia stato negato un rigore contro il Motherwell, lamentano un penalty concesso al Celtic contro la stessa squadra.
A soccorso dei club, però, è intervenuto l'amministratore delegato dei Rangers, Jim Gillespie. Il quale ha rivelato alla Press Association che incontrerà incontrerà la Federazione calcistica scozzese per discutere di una serie di migliorie da apportare a tutto il calcio in Scozia, nella sua interezza.
🏴 Congratulations to Liam Kelly, John Souttar and Findlay Curtis who have all been called up to the @ScotlandNT squad heading to the @FIFAWorldCup pic.twitter.com/XrTSQJOoo6— Rangers Football Club (@RangersFC) May 19, 2026
Investimenti per arbitri e VARGillespie ha dichiarato che le cose devono cambiare e che devono essere apportate dei miglioramenti per quanto riguarda gli arbitri e il VAR. E si auspica che vengano fatti degli investimenti usando i soldi guadagnati con la qualificazione al Mondiale: "Andremo al Mondiale e la Federazione guadagnerà. Possiamo utilizzare una parte di questi introiti. Come? Usandoli per le telecamere, per avere degli arbitri a tempo pieno, per migliorare la parte digitale".
Secondo Gillespie, inoltre, questi cambiamenti sono fondamentali "per la reputazione del calcio scozzese", ma che non serva prendersela con il VAR: "Non credo che in questa fase dovremmo dire che il VAR non serve a niente. Il VAR serve a migliorare e si vedono altri campionati in cui ha un impatto positivo". Ritiene, infine, che fosse un dovere della sua società spingere in questa direzione: "Vogliamo essere un club leader e vogliamo migliorare gli standard del calcio in Scozia e aumentare il suo potenziale".
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