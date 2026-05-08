Il Fenerbahce accelera nella ricerca del nuovo allenatore dopo l’esonero di Domenico Tedesco e punta con decisione su Enzo Maresca. Secondo il quotidiano turco Fanatik, uno dei candidati alla presidenza del club, Hakan Safi, avrebbe incontrato l’ex tecnico del Chelsea per discutere i dettagli di un possibile contratto. Il Fenerbahce vuole chiudere entro giugno per aprire un nuovo ciclo affidandosi a un profilo internazionale e ambizioso. Maresca, fermo da gennaio dopo la separazione con il Chelsea, avrebbe accolto positivamente la proposta proveniente da Istanbul. Sul tecnico italiano restano però vive anche le attenzioni del Manchester City, che lo considera tra i possibili eredi di Guardiola.

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💥 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Enzo Maresca ile görüşme gerçekleştirdi. (Takvim) https://t.co/fuYhYXZwlz pic.twitter.com/Yt7ZsdgOKl — Fener Global (@FenerGlobalOrg) May 8, 2026

Maresca nel mirino del Fenerbahce: a Istanbul cresce l’ottimismo

La candidatura di Enzorappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del, deciso ad affidare la panchina a un allenatore dal profilo internazionale dopo la fine dell’esperienza di Tedesco. Il club turco, che punta a riportarsi stabilmente ai vertici del calcio europeo oltre che nazionale, sta valutando nomi di grande richiamo e nelle ultime settimane aveva già avviato contatti con tecnici come Xabi Alonso e Filipe Luis. Tuttavia, secondo la stampa turca, il nome che avrebbe guadagnato terreno è proprio quello di Maresca. Durante l’incontro con Hakan Safi sarebbero stati affrontati aspetti economici e progettuali di un eventuale accordo, segnale di una trattativa entrata in una fase concreta.

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L’allenatore italiano resta molto apprezzato sul mercato internazionale grazie al lavoro svolto con il Chelsea, dove ha conquistato una Conference e successivamente anche il Mondiale per Club contro il PSG. Numeri importanti anche in Premier League, con una media vicina ai due punti a partita in 92 gare complessive. Nonostante l’interesse del Manchester City, che lo considera uno dei profili più vicini alla filosofia di Guardiola, il progetto del Fenerbahce potrebbe offrire a Maresca l’occasione di diventare il centro assoluto di una nuova ricostruzione tecnica.

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