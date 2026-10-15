Il Manchester United sta attraversando l'ennesimo brutto periodo dei suoi ultimi anni. I Red Devils sembrano caduti in un ciclo continuo di mediocrità e fallimento, da cui nessuno sembra poterli rialzare. Durante la stagione passata, tifosi e dirigenza hanno pensato per qualche istante che Michael Carrick potesse essere l'uomo giusto per guidare lo United in cima alla classifica di Premier League. Tuttavia, il pessimo inizio di stagione sta facendo cambiare idea a tutti, facendo emergere in maniera sempre più rumorosa le voci su un possibile arrivo di Antonio Conte.

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico 😬👀 pic.twitter.com/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

Lisandro Martinez difficilmente prolungherà con il Manchester United

Se in Premier League è arrivato il pessimo pareggio contro unin estrema difficoltà e pure in inferiorità numerica, in Champions League si è rivelato tutto lo scarso livello della squadra rossa di Manchester. Ilsubito al Metropolitano (Barrios dopo 1 solo minuto e Lookman al 79') contro l'Atletico Madrid, ha messo in grande crisi tutto l'ambiente: un'atmosfera rivelata dalle parole dure dial termine della partita.Il centrale argentino, arrivato nel 2022 per l'ingente cifra dimilioni di euro, ha fortemente criticato l'operato della dirigenza durante il calciomercato estivo. Nella zona mista, Lisandro Martinez si è così espresso: "C'è bisogno di più giocatori per essere competitivi, sinceramente ho aspettativesul nostro DT (Jason Wilcox)". Il giocatore si è poi scusato indirettamente tramite un post sui social, ma la situazione fra calciatore e club rimane molto tesa.

MADRID, SPAGNA - 13 OTTOBRE: Lisandro Martínez del Manchester United in azione durante la seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27, tra Atlético de Madrid e Manchester United, allo stadio Metropolitano il 13 ottobre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Secondo quanto riporta The Athletic, Lisandro Martinez non avrebbe intenzione di prolungare il suo contratto con i Red Devils oltre giugno 2027. Anche il Manchester United stesso non sarebbe sicuro di fare un'offerta al calciatore, ma l'idea di perderlo a zero in estate non piace particolarmente ai dirigenti dei Red Devils. Il lavoro di Wilcox in estate dovrà essere importante, considerando che anche Harry Maguire e Luke Shaw saranno svincolati da giugno in poi.