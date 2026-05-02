Tempo di strategie per il futuro in casa Milan, con la società rossonera che, tra finale di stagione e obiettivi da conquistare, sta già programmando la prossima stagione. Non solo mercato in entrata e in uscita ma anche la risoluzione di alcuni prestiti di calciatori che non saranno confermati. Tre nomi caldi infatti, torneranno alla base e saranno poi ceduti: si tratta di Musah, Bennacer e Chukwueze. Il primo, in prestito all'Atalanta di Palladino, non ha convinto ed è finito spesso in panchina. Bennacer alla Dinamo Zagabria sta giocando nonostante abbia registrato qualche infortunio ma il suo ingaggio è troppo elevato per il club croato. Infine, il Fulham sarebbe anche interessato a tenere Chukwueze ma a una cifra più bassa rispetto a quella fissata per il riscatto. <<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>.

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