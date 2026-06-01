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Durante la sessione invernale di calciomercato di quest'anno, il Napoli ha deciso di rinforzare il proprio reparto offensivo con Alisson Santos. La squadra che deteneva il titolo di Campione d'Italia, infatti, negli ultimi giorni di quella finestra di mercato ha preso il giocatore dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito con diritto di riscatto. In questi suoi mesi in Italia, il classe 2002 ha messo in mostra le sue qualità offensive dando un'importante mano agli azzurri con l'ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Grazie alle sue prestazioni, la squadra proveniente dalla Campania ha preso la decisione di riscattarlo dai biancoverdi.

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Il Napoli ha riscattato Alisson Santos: i dettagli

Negli ultimi minuti, il noto esperto di calciomercatoha riportato sul proprio profilo X la notizia riguardante l'attaccante brasiliano nato nel 2002. Grazie ai suoi buonissimi mesi con la maglia azzurra, Alisson Santos si è guadagnato il riscatto. Adesso, infatti, è diventato a tutti gli effetti di proprietà del Napoli, che ha versato nelle casse dello Sporting Lisbona circa. La trattativa si è conclusa nel corso della giornata odierna con il club portoghese che ha ricevuto anche i

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A causa delle varie difficoltà avute in attacco in questa stagione con gli attaccanti che hanno riportato diversi infortuni, il Napoli ha deciso di muoversi sul mercato. Nella sessione invernale del calciomercato, infatti, gli azzurri hanno preso Giovane dal Verona ed Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. Il primo, nato nel 2003, è arrivato a titolo definitivo dal Verona per 2 milioni di euro, mentre il secondo è stato acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto al termine della stagione. Entrambi brasiliani, Giovane non ha avuto un impatto importante partendo titolare solo in caso di assenza di Højlund.

Pisa, Italia - 17 maggio 2026: Alisson Santos del Napoli si riscalda prima della partita di Serie A tra Pisa e Napoli all'Arena Garibaldi. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Alisson Santos, dal canto suo, ha dimostrato qualcosa in più giocando sia da titolare che partendo dalla panchina. Alla sua terza partita ufficiale con la maglia del Napoli, il numero 27 ha segnato la prima rete della sua esperienza italiana che ha permesso alla squadra di pareggiare il big match contro la Roma. In 15 presenze coi partenopei, il brasiliano ha messo a segno quattro gol e, grazie alle sue prestazioni, si è guadagnato il riscatto.

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