Il comunicato del club di Tarragona, la reazione di Casadó e le scuse del calciatore, ora svincolato, protagonista del video

Filippo Montoli 13 agosto - 11:44

Il Gimnastic di Tarragona, in Catalogna, ha annullato il trasferimento ormai completato di José Calderón. Il motivo è un video del 2024 in cui il calciatore offendeva i catalani dopo la vittoria contro il Barcellona B. Il club ha reso nota la decisione con un comunicato ufficiale, incontrando l'approvazione anche di Marc Casadó, centrocampista dei Blaugrana. Calderón ha provato a chiedere perdono per l'accaduto rispondendo anche alle accuse del centrocampista del Barça, ma il Gimnastic non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi.

Spagna, Calderón nel 2024: "Maledetti catalani", e il Gimnastic non lo acquista — In Catalogna, l'orgoglio per la propria cultura e identità è molto forte. Una nuova dimostrazione di ciò arriva questa volta dallo sport, in particolare dal calcio. Il Gimnastic, che oggi gioca in Primera RFEF, la terza serie spagnola, ha annullato un trasferimento ormai compiuto. José Calderón, svincolatosi dal Cordoba alla fine dell'ultima stagione, era già stato annunciato quando tutto è saltato. In questi giorni è tornato virale un suo video del 2024 dove insultava i catalani. Aveva appena vinto la finale di Segunda contro il Barcellona B e per questo decise di girare quel video: "Maledetti tutti i catalani" è la frase incriminata. Il giorno stesso si scusò per le parole usate, ma non sono servite a nulla.

Nel comunicato ufficiale con cui il Gimnastic rende nota la propria decisione si legge: "In seguito a valutazioni fatte in queste ore, il club ha deciso di non ingaggiare José Manuel Calderón, precedentemente annunciato. Il Gimnastic, che rappresenta una città e una tifoseria orgogliosa della sua storia, della sua identità e dei suoi valori, considera che ogni nuova incorporazione debba essere in linea con il rispetto, l'unità e la responsabilità sociale che ci caratterizzano".

La reazione di Casadó e le scuse di Calderón — Il comunicato, pubblicato sui profili social del club, ha incontrato fin da subito l'approvazione di Marc Casadó. Da catalano e da giocatore del Barcellona ha risposto al post di Instagram con l'emoji dell'applauso. Nel frattempo, Calderón ha provato a rimediare all'errore, chiedendo nuovamente perdono per quello che ha detto, durante una diretta della trasmissione El Chiringuito: "Voglio scusarmi con tutte le persone che si sono sentite offese. Ho una famiglia catalana e ho degli amici catalani che non se la sono presa allo stesso modo. Qui in Andalusia è un'espressione normale che non consideriamo così grave, ma se ha offeso qualcuno chiedo loro scusa".

Il calciatore, ora svincolato, ha inoltre detto di aver scelto il Gimnastic per il progetto, i tifosi e la città. Ha infine accennato al commento di Casadó su Instagram: "La verità è che non mi sorprende. Possono dire quello che vogliono. Ho sbagliato in quel video e lui commenta con un applauso. Allora applaudiamo anche noi Marc Casadó e questo è tutto".