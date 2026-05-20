Archiviata una stagione vincente, per l'Inter è già tempo di pensare alla prossima annata. Ieri pomeriggio si è tenuto un incontro tra la dirigenza neroazzurra e il tecnico Cristian Chivu dove si è discusso delle mosse di mercato per la sessione estiva ormai alle porte. Tra i tanti nomi circolati sul taccuino della dirigenza ce ne è uno che ha fatto venire i brividi: il difensore del Barcellona, Ronald Araujo.

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Inter, suggestione Ronald Araujo ma il prezzo è da brividi

20 May 1992

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Dopo aver arricchito la bacheca con scudetto e Coppa Italia, l' Inter si è subito messa a lavoro per la prossima stagione. Nell'incontro tra la dirigenza e l'allenatore Cristian, durato tre ore, si è discusso sulle mosse di mercato da adottare per la sessione estiva. Dati i tanti impegni tre campionato, coppe nazionali ed europee e Supercoppa Italia, sarà importante dare all'allenatore rumeno una squadra da consentirgli di alternare i giocatori.

Ebbene, il Corriere dello Sport ha riportato che uno dei nomi emersi durante i colloqui è stato quello del difensore centrale e capitano del Barcellona Ronald Araujo (27 anni). Una ipotesi che, però, lo stesso allenatore neroazzurro ha subito rimosso per questioni finanziarie. Il prezzo, infatti, si aggirerebbe sui 50 milioni. Una cifra insostenibile per il club milanese e inoltre sia il difensore uruguayano che il club blaugrana non sono a conoscenza dell'interesse dell'Inter.

BARCELLONA, SPAGNA - 22 MARZO: Ronald Araujo dell'FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Rayo Vallecano de Madrid allo Spotify Camp Nou il 22 marzo 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Si è parlato anche di un possibile scambio con Alessandro Bastoni, ormai da tempo nel mirino del Barcellona, ma anche in questo caso la minima possibilità di trattativa è stata immediatamente cancellata. Il prezzo del difensore azzurro, come ricordiamo, è di circa 70 milioni di euro. Tornando ad Araujo, un altro motivo che esclude il suo passaggio in neroazzurro è che il difensore non hai manifestato la voglia di lasciare i catalani. Il suo contratto scade nel 2031.

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