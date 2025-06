Ivan Perisic resta al PSV: ufficiale il rinnovo con il club fino al 2027

Il croato ha prolungato di altri due anni la sua esperienza in Olanda con il Psv suonando la carica per i prossimi impegni

Federico Grimaldi 28 giugno - 11:26

Il PSV Eindhovenha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Ivan Perisic, che resterà legato al club fino all’estate del 2027. L’esterno croato, arrivato nei Paesi Bassi con un bagaglio di esperienza internazionale, continuerà a essere un punto di riferimento per la squadra. Entusiasta del prolungamento, Perisic ha dichiarato: “Sono ancora estremamente affamato e voglio continuare a vincere con questa maglia”.

Ivan Perišić has officially extended his contract with PSV!#PSV#Perišićpic.twitter.com/ZxjosElhr6

— Croatian Football (@CroatiaFooty) June 27, 2025

Psv, Ivan Perisic: "Sono ancora estremamente affamato" — Sia il PSV che Perisic si sono detti molto contenti dell’accordo. Dopo la firma, il giocatore ha parlato ai canali ufficiali della società: “Questa è una giornata meravigliosa, per me e la mia famiglia. Ci siamo divertiti molto qui la scorsa stagione. Ovviamente è stato un anno duro, con molti gol e assist a livello personale. Vincere il titolo nazionale alla fine è stato il momento top assoluto per tutti noi. Anche i nostri fan sono stati fantastici, voglio ringraziarli per questo". Dopo una pausa estiva, Perisic è pronto a tornare al lavoro: “Ho vissuto una vacanza meravigliosa ma da domani ricomincerò a lavorare sodo con il mio allenatore per prepararmi alla prossima stagione. La scorsa è stata bella, ma sono estremamente affamato e voglio continuare a vincere".

Nel suo discorso, Perisic ha sottolineato anche l’importanza del suo ruolo fuori dal campo: "Trovo molto importante aiutare i giocatori più giovani. So bene quanto sia difficile il processo di crescita, avendo lasciato il mio paese a 17 anni. È bello poter trasmettere alle nuove generazioni i passi necessari per arrivare al successo a lungo termine. Abbiamo tanti talenti qui, ed è giusto sostenerli". Con il rinnovo fino al 2027, il PSV conferma la fiducia in uno dei suoi leader più esperti, fondamentale non solo per il rendimento sul campo ma anche per la crescita del gruppo.