Dopo cinque anni. centinaia di battaglie e diversi trofei, anche Ibrahima Konate lascerà il Liverpool a parametro zero e chiude un capitolo importante della sua carriera. Ecco tutti i dettagli su questa pesante ed ulteriore separazione, dopo gli addii già ufficiali di Salah e Robertson.

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L'indiscrezione

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La sua stagione e il bilancio complessivo con i Reds

Secondo quanto riportato da 'Sky Sports', il difensore francese si appresta a lasciare Anfield dopo cinque stagioni, in seguito ad una trattativa per il rinnovo pronta a. Le parti sono state infatti in contatto per diverso tempo, senza però riuscire a raggiungere un accordo sul prolungamento di contratto, che scade proprio il prossimoe che quindi libreràa parametro zero. La sua prossima destinazione è ancora ignota, ma l'accostamento a diversi club non manca.L'annata 2025/26 diè stata tutto sommato una conferma del suo valore, seppur condizionata da qualche acciacco fisico di troppo e una fase difensiva non del tutto perfetta al fianco di, probabilmente condizionata dalleche tutto il contesto ha patito per quasi la totalità della stagione. Quando disponibile, il francese ha comunque offerto prestazioni convincenti segnando due gol e disputando prove spesso ben al di sopra della sufficienza.

Arrivato dal Lipsia nell'estate del 2021, il centrale 27enne ha totalizzato 183 presenze con la maglia del Liverpool, conquistando una Premier League, una FA Cup e due Carabao Cup. Un palmarès importante per un giocatore che, nonostante i frequenti problemi fisici nel corso degli anni, ha sempre dimostrato qualità fisiche e tecnica di alto livello quando sceso in campo.

LIVERPOOL, INGHILTERRA- 25 MAGGIO 2025: Ibrahima Konate del Liverpool celebra la vittoria del titolo della Premier League 2024/25, in seguito alla vittoria contro il Crystal Palace ad Anfield. (Foto di Michael Regan/Getty Images/Getty Images per la Premier League)

Cosa succede ora ad Anfield

Il leader e capitano della difesa,resta al Liverpool cosi come anche, il quale però ha solo un anno residuo di contratto. Tuttavia, il club ha già mosso le proprie pedine in difesa, assicurandosi ol promettentedelper circa 60 milioni di sterline. L'eredità disarà però difficile da colmare, mentre intanto il Liverpool guarda già avanti.

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