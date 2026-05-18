Rooney attacca Salah dopo le recenti polemiche sull'allenatore Slot: l'ex United definisce "egoista" il comportamento dell'attaccante egiziano
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Momo Salah lascerà Liverpool dopo ben nove anni, ma non senza lasciare qualche strascico. Dopo l'ultima sconfitta contro l'Aston Villa, l'egiziano ha infatti pubblicato un post dove criticava apertamente il gioco di Arne Slot, invitando il club a tornare ad essere la squadra che "attaccava in modo aggressivo le difese avversarie". A intervenire pubblicamente sulla questione attorno a Salah, ci ha pensato Wayne Rooney, il quale ha aspramente criticato l'atteggiamento dell'esterno dei Reds definendolo addirittura "egoista".
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Le parole di Wayne Rooney su SalahAl Wayne Rooney Show, l'ex leggenda del Manchester United ha duramente polemizzato sul comportamento di Salah, definendolo "egoista" e in un certo senso poco rispettoso: "Penso che si sia comportato in modo molto egoista in entrambe le occasioni. È un peccato, e i tifosi saranno dalla sua parte, ma credo che, se si analizza la questione più a fondo - e avendo vissuto anch'io una situazione simile in spogliatoio con Ferguson - Mo Salah sappia esattamente cosa sta facendo; se ne è avuto un piccolo assaggio quando Ronaldo ha lasciato il Manchester United per la seconda volta".
Continuando, Rooney ha spiegato la sua posizione in merito alla vicenda utilizzando espressioni davvero dure nei confronti dell'attaccante egiziano: "Ho criticato anch'io Arne Slot, ma lui è il tuo allenatore. Non puoi mancargli di rispetto pubblicamente per due volte come ha fatto lui (Salah, ndr) e farla franca. Se fossi Arne Slot, farei valere la mia autorità e gli direi semplicemente di non avvicinarsi nemmeno allo stadio (in vista dell'ultima gara di campionato contro il Brentford, ndr)".
"If I was Slot I'd have him nowhere near the stadium" 👀— BBC Sport (@BBCSport) May 18, 2026
Wayne Rooney is not happy with Mohamed Salah's comments on Liverpool. pic.twitter.com/zLt5OpDwzw
L'ex Manchester United critica il comportamento di SalahL'ex leggenda del calcio inglese ha, infine, chiuso il suo discorso sottolinenando come l'uscita di Momo Salah potrebbe avere delle ripercussioni sul cammino dei compagni una volta lasciato il club: "Ha praticamente lanciato una bomba, dicendo che non ha fiducia e non crede in Arne Slot, e ha quasi scaricato i suoi compagni di squadra che saranno lì la prossima stagione, costringendoli a fare i conti anche con questa situazione, mettendoli in una posizione difficile".
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