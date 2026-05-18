Momo Salah lascerà Liverpool dopo ben nove anni, ma non senza lasciare qualche strascico. Dopo l'ultima sconfitta contro l'Aston Villa, l'egiziano ha infatti pubblicato un post dove criticava apertamente il gioco di Arne Slot, invitando il club a tornare ad essere la squadra che "attaccava in modo aggressivo le difese avversarie". A intervenire pubblicamente sulla questione attorno a Salah, ci ha pensato Wayne Rooney, il quale ha aspramente criticato l'atteggiamento dell'esterno dei Reds definendolo addirittura "egoista".

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Le parole di Wayne Rooney su Salah

Al Wayne Rooney Show, l'ex leggenda del Manchester United ha duramente polemizzato sul comportamento didefinendolo "e in un certo senso poco rispettoso"Penso che si sia comportato in modo molto egoista in entrambe le occasioni. È un peccato, e i tifosi saranno dalla sua parte, ma credo che, se si analizza la questione più a fondo - e avendo vissuto anch'io una situazione simile in spogliatoio con Ferguson - Mo Salah sappia esattamente cosa sta facendo; se ne è avuto un piccolo assaggio quando Ronaldo ha lasciato il Manchester United per la seconda volta".

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 6 FEBBRAIO: Mohamed Salah del Liverpool esulta con il compagno di squadra Virgil van Dijk dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la semifinale di ritorno della Carabao Cup tra Liverpool e Tottenham Hotspur ad Anfield il 6 febbraio 2025 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Continuando, Rooney ha spiegato la sua posizione in merito alla vicenda utilizzando espressioni davvero dure nei confronti dell'attaccante egiziano: "Ho criticato anch'io Arne Slot, ma lui è il tuo allenatore. Non puoi mancargli di rispetto pubblicamente per due volte come ha fatto lui (Salah, ndr) e farla franca. Se fossi Arne Slot, farei valere la mia autorità e gli direi semplicemente di non avvicinarsi nemmeno allo stadio (in vista dell'ultima gara di campionato contro il Brentford, ndr)".

"If I was Slot I'd have him nowhere near the stadium" 👀



Wayne Rooney is not happy with Mohamed Salah's comments on Liverpool. pic.twitter.com/zLt5OpDwzw — BBC Sport (@BBCSport) May 18, 2026

L'ex Manchester United critica il comportamento di Salah

L'ex leggenda del calcio inglese ha, infine, chiuso il suo discorso sottolinenando come l'uscita dipotrebbe avere delle ripercussioni sul cammino dei compagni una volta lasciato il club: "Ha praticamente lanciato una bomba, dicendo che non ha fiducia e non crede in, e ha quasi scaricato i suoi compagni di squadra che saranno lì la prossima stagione, costringendoli a fare i conti anche con questa situazione, mettendoli in una posizione difficile".

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