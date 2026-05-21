Il Galatasaray non è propenso al riscatto di Lang e l’olandese potrebbe avere una nuova occasione al Napoli con un altro allenatore.
Il futuro di Noa Lang potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello del Napoli. Dopo l’esperienza in prestito al Galatasaray, infatti, l’esterno offensivo olandese sarebbe destinato a rientrare in azzurro visto che il club turco avrebbe deciso di non procedere con il riscatto definitivo. Una scelta che potrebbe riaprire scenari inattesi anche in casa Napoli in vista della prossima stagione.
Come riporta Il Messaggero Veneto, il Galatasaray avrebbe spostato le proprie attenzioni su Arthur Atta dell’Udinese, considerato uno dei principali obiettivi per il centrocampo. Il club friulano continua però a chiedere una cifra molto elevata e i turchi starebbero valutando anche l’inserimento di Victor Nelsson nell’operazione. Una strategia che di fatto avrebbe raffreddato completamente la situazione legata a Lang.
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Il Galatasaray cambia strategia e lascia partire LangL’avventura turca dell’olandese non avrebbe convinto fino in fondo la dirigenza del Galatasaray. Arrivato con aspettative importanti, Lang avrebbe alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti, senza però riuscire a diventare realmente centrale nel progetto tecnico del club di Istanbul. Le qualità dell’ex PSV non sono mai state messe in discussione. Velocità, dribbling e capacità di saltare l’uomo restano caratteristiche molto apprezzate, ma in Turchia sarebbe mancata soprattutto la continuità. Per questo motivo il Galatasaray avrebbe deciso di orientarsi verso altri profili, lasciando così aperta la strada al ritorno del giocatore al Napoli.
Con un nuovo allenatore Lang potrebbe avere una seconda occasioneIl possibile rientro in Campania potrebbe però rappresentare molto più di una semplice soluzione temporanea. In casa Napoli, infatti, la situazione tecnica potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane e con un nuovo allenatore Lang potrebbe ritrovarsi davanti a una vera seconda occasione. Nella sua prima esperienza in azzurro l’olandese non era mai riuscito a trovare continuità assoluta, complice anche una gestione tecnica che non gli aveva permesso di esprimersi con regolarità nelle sue posizioni preferite. Nonostante questo, all’interno dell’ambiente Napoli resta la convinzione che il giocatore possieda ancora margini importanti e qualità offensive che potrebbero tornare utili nel corso della prossima stagione.
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