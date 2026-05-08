Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Tra i calciatori più importanti del Napoli negli ultimi anni ha trovato il suo spazio Alex Meret. Il giocatore, infatti, ricopre il ruolo di portiere ed è stato fondamentale nella vittoria degli Scudetti partenopei del 2023 con Luciano Spalletti e lo scorso anno con Antonio Conte. Tuttavia, l'avventura dell'estremo difensore in Campania sembra essere arrivata alla conclusione e, con un contratto che scadrà nel giugno del prossimo anno, l'addio a fine stagione diventa una possibilità concreta. Su di lui, infatti, ci sarebbero diverse squadre.

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Napoli, Italia - 3 febbraio 2026: Alex Meret, giocatore del Napoli, durante un allenamento a Castel Volturno. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Meret potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione

Per questa stagione, il Napoli ha voluto rinforzare il proprio reparto dei portieri prendendo dal. Inizialmente, il serbo e Meret si alternavano per lama, ad un certo ed anche a causa degli, il portiere italiano ha iniziato a giocare meno perdendo, di fatto, il posto da titolare. A causa di ciò, Il Mattino ha riportato che Meret potrebbe lasciare gli Azzurri a fine stagione aggiungendo che diverse squadre, traed estero, hanno messo gli occhi sul classe 1997 che in passato ha vestito anche la maglia della

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Secondo il quotidiano menzionato poco sopra, due squadre che hanno inserito Meret nella lista degli obiettivi sono l'Inter e la Juventus. L'estremo difensore, che vorrebbe giocare in una squadra che gli possa garantire continuità anche per tornare tra le fila della Nazionale, potrebbe proseguire la propria carriera anche all'estero visto che su di lui ci sono due club che militano in Premier League. Il Napoli, quindi, dovrà iniziare a pensare ad un vice per Milinković-Savić e gli obiettivi in questione sarebbero Tzolakis dell'Olympiakos ed Atubolu del Friburgo.

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