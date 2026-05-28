Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sui suoi profili social, la società del Principato ha scelto l'ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea per sostituire Pocognoli, a seguito di un finale di stagione complicato che ha visto la squadra scivolare fuori dalla zona Champions League, qualificandosi invece per la Conference League. La trattativa è stata condotta e finalizzata dal direttore sportivo Thiago Scuro, il quale ha anticipato la concorrenza di altri club europei che si erano mostrati interessati al tecnico brasiliano.

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Due anni di contratto per Filipe Luis al Monaco

Dopo aver vinto quasi tutto con il, l'ex terzino brasiliano è pronto ad allenare nel calcio europeo in una squadra che ha come intenzione quella di tornare competitiva in Francia e in Europa. Il contratto prevede un vincolo biennale che legherà Filipe Luis alla panchina del Monaco fino al

Nella sua carriera ha avuto vari maestri, tra cui il Cholo Simeone che, come ripetuto più volte dal tecnico brasiliano, è stato colui che ha influenzato maggiormente la sua scelta di diventare allenatore professionista iniziando a studiare già negli ultimi 2 anni di carriera da calciatore.

LIMA, PERÙ - 29 NOVEMBRE: Filipe Luís, allenatore del Flamengo, festeggia con il trofeo dopo la vittoria della finale della Copa CONMEBOL Libertadores 2025 tra Palmeiras e Flamengo all'Estadio Monumental il 29 novembre 2025 a Lima, Perù. (Foto di Rodrigo Valle/Getty Images)

Questa opportunità rappresenta la prima vera avventura nel calcio europeo per l'allenatore, che si era messo in ottima luce in patria guidando inizialmente le giovanili del Flamengo e ottenendo poi il posto in prima squadra, riuscendo ad ottenere 1 Copa Libertadores, 2 Campionati Carioca, 1 Coppa del Brasile, 1 Supercoppa del Brasile e 1 Campionato brasiliano oltre che alla Coppa Intercontinentale con l'under 20.

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L'esperienza nelle giovanili è stata fondamentale per la sua crescita e rappresenta uno dei motivi principali per cui il Monaco ha deciso di puntare su di lui, dato che il club francese èdel vivaio come ad esempio Kylian Mbappè, Thierry Henry o Lilian Thuram.

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