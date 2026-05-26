Antonio Conte: "Stavamo premendo, stavamo meritando, il gol di Ansu Fati ci ha stroncati"

Il padre di Ansu Fati è intervenuto ai microfoni di EremNews per commentare la mancata convocazione del figlio ai prossimi Mondiali. Secondo lui, il calciatore del Monaco sta vivendo un ottimo momento della sua carriera e avrebbe meritato la chiamata. Non è mancato il paragone con altri attaccanti chiamati al suo posto, un passaggio che ha fatto molto discutere.

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Bori Fati non ci sta: "Ansu superiore a ogni altro attaccante spagnolo"

Pur senza alimentare polemiche, Bori Fati ha spiegato come, a suo avviso, Ansu abbia chiuso il campionato francese in grande forma e meritasse maggiore considerazione. Allo stesso tempo, ha riconosciuto la libertà del selezionatore di fare le proprie scelte, ribadendo però la fiducia nel ritorno del figlio ad alti livelli: "Ha chiuso il campionato francese con il Monaco a unspagnolo. Ma se la Nazionale non l’ha vista così, non c’è nient’altro da fare".

MADRID, SPAGNA - 20 GENNAIO: Ansu Fati dell’AS Monaco osserva durante la partita della fase a gironi di UEFA Champions League 2025/26, giornata 7, tra Real Madrid C.F. e AS Monaco allo Stadio Santiago Bernabéu, il 20 gennaio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Numeri in crescita ma niente Nazionale: il Monaco chiude fuori dall’Europa

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Sul piano statistico,nonostante soltanto 10 presenze da titolare in 25 partite complessive. Il suo rendimento è cresciuto con il passare dei mesi, come sottolinea anche il padre:ma il suo finale in crescendo non è bastato al Monaco, che ha chiuso al settimo posto ed è rimasto fuori da tutte le coppe europee, un elemento che probabilmente non è bastato a convincere Luis de la Fuente a puntare su di lui.Nonostante la sua carriera, fin qui, non abbia rispettato le aspettative iniziali, il tempo per riconquistare la Nazionale maggiore è ancora tanto., essendo un, e ha tutto il tempo necessario per rilanciarsi al Monaco, una squadra che negli ultimi anni ha visto sbocciare molti talenti.

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