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Ansu Fati rimarrà al Monaco

Buone notizie per il futuro di Ansu Fati. Il talento classe 2002, che aveva fatto scalpore nei suoi primi anni al Barcellona, sarà riscattato dal Monaco, club nel quale è in prestito dal 2025. Lo ha scritto Fabrizio Romano: la squadra del principato, infatti, pagherà gli undici milioni richiesti.

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