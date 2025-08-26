In esclusiva con Ricardo Santiago, giornalista brasiliano di ESPN Brasil, abbiamo parlato del giovane talento offensivo in arrivo al Pisa: tra pregi, difetti e curiosità

Stefano Sorce 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 16:48)

Nato a Rio de Janeiro il 4 luglio 2006, Lorran Lucas Pereira de Sousa è un centrocampista offensivo mancino che ha già fatto parlare di sé nel panorama calcistico brasiliano. Cresciuto nel settore giovanile del Flamengo, ha esordito in prima squadra nel gennaio 2023, segnando il suo primo gol a soli 16 anni e 6 mesi, diventando così il più giovane marcatore nella storia del club nel Brasileirao. Con un fisico imponente per la sua età (1,80 m) e una tecnica sopraffina, Lorran ha attirato l'attenzione di club europei, tra cui il Pisa, che, dopo l'arrivo di Stengs, sta trattando con il Flamengo per un possibile prestito.

Per parlare del futuro di Lorran e del suo imminente trasferimento al Pisa, abbiamo avuto il privilegio di confrontarci con Ricardo Santiago, giornalista brasiliano di ESPN Brasil esperto del Flamengo. Santiago è noto per le sue analisi approfondite sul club carioca e per seguire da vicino la crescita dei giovani talenti. La sua esperienza e conoscenza diretta del Flamengo ci hanno permesso di avere una visione completa sul profilo del giocatore e sulle trattative in corso.

"Lorran? Forza fisica superiore a quelli della sua età, occhio però alla disciplina" — Ciao Ricardo, qui in Italia viene dato per fatto il trasferimento di Lorran dal Flamengo al Pisa? Tu che informazioni hai?

"Il Flamengo ha confermato di essere in trattativa per il prestito di Lorran al Pisa. Non c’è ancora un accordo definitivo, ma le trattative sono in corso".

Puoi descriverci le qualità del giovane calciatore brasiliano?

"Si tratta di un giovane centrocampista molto promettente, che ha già dimostrato grandi doti in prima squadra, anche se a volte ha avuto problemi di disciplina. Il suo momento migliore nel Flamengo è stato quando due dei giocatori più esperti, Gerson e David Luiz, lo hanno preso sotto la loro ala, curandone anche l'aspetto mentale".

"Lorran gioca principalmente come numero 10, ma eccelle anche in fase offensiva. La maggior parte dei suoi gol arrivano dall’interno dell’area, il che gli permette di ricoprire anche il ruolo di falso nueve o di attaccante di movimento. Possiede una forza fisica superiore alla sua età, un’eccellente finalizzazione e non ha bisogno di molto spazio per dribblare. A ciò si aggiunge una buona visione di gioco, che lo rende un elemento prezioso in fase offensiva".

"Mi ricorda Adriano per la postura ed il fisico" — In cosa deve ancora migliorare?

"Lorran, da questo punto di vista, deve lavorare maggiormente sulla disciplina e sul dialogo in campo con i suoi compagni".

In Brasile, ma non solo, è prassi comune paragonare i giovani talenti ai grandi giocatori del passato. A chi potremmo accostare Lorran?

"Dal punto di vista fisico e della postura, ricorda in parte i primi anni di Adriano, anche se il suo potenziale non è paragonabile".