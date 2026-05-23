Rivoluzione al Manchester City: dopo l'addio di Guardiola, in panchina arriva Enzo Maresca. L'obiettivo a centrocampo è Enzo Fernandez del Chelsea
Il Manchester City trionfa in Carabao Cup e Haaland festeggia con i tifosi
I tifosi del Manchester City stanno ancora metabolizzando la clamorosa e storica uscita di scena di Pep Guardiola, ma la dirigenza inglese non si è fatta assolutamente trovare impreparata. Il piano per la successione era già pronto da tempo e la scelta è ricaduta su un volto ben noto all'Etihad, ovvero Enzo Maresca. L'ex vice di Pep è pronto a raccogliere la pesantissima eredità del tecnico catalano e, per inaugurare il suo nuovo ciclo, ha già in mente di presentarsi ai tifosi con un acquisto da urlo per rivoluzionare il centrocampo del Manchester City.
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Il sogno Enzo Fernández e il nodo Xabi AlonsoIl nome in cima alla lista dei desideri del nuovo manager dei Citizens è quello di Enzo Fernández. Il venticinquenne argentino, capitano del Chelsea (che Maresca conosce benissimo), ha vissuto una stagione turbolenta a Londra, costellata da diverse incomprensioni con il club che lo hanno portato persino all'esclusione in due partite. Secondo Sky Sports, il giocatore è pronto ad ascoltare nuove offerte, con il Real Madrid che resta alla finestra. I primi contatti con il City ci sono già stati, ma la dirigenza di Manchester sa bene che i Blues non lo lasceranno partire per meno di 100 milioni di euro. Prima di affondare il colpo, però, sarà decisivo un colloquio faccia a faccia tra il centrocampista e Xabi Alonso, da poco sbarcato a Stamford Bridge come nuovo allenatore del Chelsea.
Effetto domino: Rodri verso il Real Madrid?Questo assalto frontale a Enzo Fernández nasconde però una verità preoccupante per i tifosi del City. La società inglese è infatti consapevole che queste potrebbero essere le ultimissime settimane di Rodrigo Hernández a Manchester. Il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto tra un anno e ancora senza rinnovo, non ha mai chiuso le porte a un trasferimento al Real Madrid. L'addio di Guardiola potrebbe rappresentare la spinta decisiva per l'addio di Rodri all'Inghilterra, avendo egli stesso confessato in passato il forte desiderio di tornare a giocare in Spagna. Un vero e proprio effetto domino che rischia di stravolgere gli equilibri del calcio europeo.
🚨🧨 EXCL | Enzo Fernandez is one of Manchester City’s desired transfer targets for the summer. Strongly wanted by Enzo Maresca. #MCFC— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 22, 2026
Initial talks behind the scenes have already taken place. The two Enzos share a top and very trusting relationship. @SkySportDE 🇦🇷 pic.twitter.com/elBeptxhYY
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