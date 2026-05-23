I tifosi del Manchester City stanno ancora metabolizzando la clamorosa e storica uscita di scena di Pep Guardiola, ma la dirigenza inglese non si è fatta assolutamente trovare impreparata. Il piano per la successione era già pronto da tempo e la scelta è ricaduta su un volto ben noto all'Etihad, ovvero Enzo Maresca. L'ex vice di Pep è pronto a raccogliere la pesantissima eredità del tecnico catalano e, per inaugurare il suo nuovo ciclo, ha già in mente di presentarsi ai tifosi con un acquisto da urlo per rivoluzionare il centrocampo del Manchester City.

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Il sogno Enzo Fernández e il nodo Xabi Alonso

Il nome in cima alla lista dei desideri del nuovo manager dei Citizens è quello di. Il venticinquenne argentino, capitano del(che Maresca conosce benissimo), ha vissuto una stagione turbolenta a, costellata da diversecon il club che lo hanno portato persinoin due partite. Secondo, il giocatore è pronto ad ascoltare nuove offerte, con ilche resta alla finestra. I primi contatti con il City ci sono già stati, ma la dirigenza di Manchester sa bene che i Blues non lo lasceranno partire per meno didi euro. Prima di affondare il colpo, però, sarà decisivo unfaccia a faccia tra il centrocampista e, da poco sbarcato acome nuovo allenatore del

LONDRA, INGHILTERRA - 19 MAGGIO: Enzo Fernandez del Chelsea festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur allo Stamford Bridge il 19 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Effetto domino: Rodri verso il Real Madrid?

🚨🧨 EXCL | Enzo Fernandez is one of Manchester City’s desired transfer targets for the summer. Strongly wanted by Enzo Maresca. #MCFC



Initial talks behind the scenes have already taken place. The two Enzos share a top and very trusting relationship. @SkySportDE 🇦🇷 pic.twitter.com/elBeptxhYY — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 22, 2026

Questo assalto frontale anasconde però una verità preoccupante per i tifosi del. La società inglese è infatti consapevole che queste potrebbero essere le ultimissime settimane dia Manchester. Il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto tra un anno e ancora senza, non ha mai chiuso le porte a un trasferimento al. L'addio di Guardiola potrebbe rappresentare la spinta decisiva per l'addio diall'Inghilterra, avendo egli stesso confessato in passato il forte desiderio di tornare a giocare in. Un vero e proprio effetto domino che rischia di stravolgere gli equilibri del calcio europeo.

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