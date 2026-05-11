Il Real Madrid sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia recente e il futuro della sua stella più luminosa, Vinicius Jr, appare oggi più lontano che mai dal Santiago Bernabéu: destinazione Manchester City. La situazione è critica: secondo quanto riportato dal vicedirettore delle merengues Toribio Blanco, il fuoriclasse brasiliano di 25 anni non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, che scadrà ufficialmente quest'estate. Questo scenario mette Florentino Pérez in una posizione di estrema debolezza: o monetizza la cessione del giocatore nelle prossime settimane o rischia di perderlo a parametro zero.

La rottura non è solo economica, ma profonda e strutturale. Vinicius ha chiesto un adeguamento dell'ingaggio che lo porti agli stessi livelli di Kylian Mbappé, una richiesta che il club ha finora respinto con decisione. A questo si aggiunge un'atmosfera nello spogliatoio definita "insostenibile", con conflitti interni e scontri fisici che hanno logorato i rapporti tra i senatori e la dirigenza, rendendo la permanenza a Madrid una prospettiva sempre meno gradita per l'esterno verdeoro.

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Il Manchester City si frega le mani: Guardiola chiama Vinicius

In questo clima di incertezza totale, il Manchester City si è inserito con prepotenza. Pep Guardiola vede in Vinicius Jr l'opportunità di mercato definitiva, un profilo capace di elevare ulteriormente il livello tecnico della squadra Campione del Mondo. Secondo le indiscrezioni di TeamTalk, il City è determinatol'acquisto già in questa sessione estiva, approfittando della necessità dei Blancos di incassare prima della scadenza naturale del contratto.

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Per Vinicius, il trasferimento all'Etihad Stadium rappresenterebbe una via di fuga dorata. Dopo una stagione vissuta come un'altalena, segnata dalle incomprensioni tattiche con Xabi Alonso prima e da una ripresa sotto la guida di Arbeloa, il brasiliano cerca stabilità e, per un giocatore del suo calibro, anche un progetto vincente. Con il PSG fuori dalla corsa per volere di Luis Enrique, che ha trovato un equilibrio tattico differente, il City resta la destinazione più concreta e ambiziosa per il calciatore.

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Effetto domino nell'attacco dei Citizens

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Ultimo atto al Bernabéu

L'arrivo di Vinicius a Manchester comporterebbe inevitabilmente delle riflessioni sulla rosa attuale a disposizione di Guardiola. Tuttavia, l'area tecnica del City è convinta che un talento del genere sia una "rara opportunità" a cui non si può rinunciare, indipendentemente dalle gerarchie attuali. Il futuro di giocatori come, che occupano attualmente la corsia mancina, è già avvolto dall'incertezza ma la loro presenza non verrebbe considerata un ostacolo alla firma del brasiliano.Nonostante l'interesse manifestato anche da altri club di Londra, come Arsenal , il Manchester City appare in netto vantaggio grazie a una solidità finanziaria e sportiva che le concorrenti faticano a pareggiare. La prospettiva di giocare sotto la guida di Guardiola e in una squadra protagonista regolarmente in Premier League sembra aver convinto l'entourage: la pioggia di Manchester è preferibile al clima teso di Madrid.Le prossime settimane saranno decisive. Se Florentino Pérez non riuscirà a ricucire lo strappo e a pareggiare le richieste economiche della stella brasiliana, il Manchester City è pronto a sferrare l'attacco finale. Il Real Madrid si trova davanti a una scelta dolorosa: trattenere unin uno spogliatoio dilaniato o cedere il proprio simbolo al club che più di tutti sta minacciando l'egemonia europea dei Blancos. La sensazione è che il sipario sull'avventura di Vinicius in Spagna stia per calare definitivamente.

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