Il futuro di Manuel Ugarte al Manchester United è già in discussione. Secondo quanto riportato da talkSPORT, il club inglese sarebbe disposto a cederlo nella prossima sessione estiva per una cifra intorno alle 25 milioni di sterline, praticamente la metà rispetto ai 50 milioni pagati appena due anni fa al Paris Saint-Germain. Una possibile minusvalenza importante per i Red Devils, che avevano fatto dell’uruguaiano il primo grande acquisto dell’era INEOS.

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Da investimento da 50 milioni a possibile addio anticipato

Arrivato con grandi aspettative dopo l’esperienza al PSG, Ugarte ha firmato un contratto lungo con lo United, valido fino al 2029 con opzione per un’ulteriore stagione. Tuttavia, il suo impatto in campo non è stato quello sperato. Un po' a causa anche dell'ambiente poco calmo in casa Red Devils della passata stagione, molto deludente sotto tutti i punti di vista.

LONDON, ENGLAND - MARCH 27: Manuel Ugarte con l'Uruguay controlla palla nel match amichevole con l'Inghilterra a Wembley (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

In questa stagione il centrocampista ha trovato poco spazio, con appena 10 presenze da titolare in tutte le competizioni, spesso relegato in panchina anche nelle ultime gare di Premier League. La sua ultima apparizione da titolare in campionato risale a diverse settimane fa, segno di un ruolo sempre più marginale nelle gerarchie tecniche.

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Rinnovamento a centrocampo: via Casemiro e nuovi obiettivi

Il possibile addio di Ugarte si inserisce in un contesto di profonda ristrutturazione del centrocampo del Manchester United. È già stata confermata infatti la partenza di

, che lascerà il club alla scadenza del contratto.

Parallelamente, la dirigenza sta valutando nuovi profili per ringiovanire e rendere più dinamico il reparto. Tra i nomi seguiti c’è quello di Ederson dell’Atalanta, centrocampista brasiliano valutato circa 42 milioni di sterline. Il giocatore, però, avrebbe già raggiunto un’intesa sui termini personali con l’Atletico Madrid, lasciando quindi aperti diversi scenari di mercato.

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Ugarte tra club e Nazionale

Nonostante la stagione complicata a livello di club, Ugarte resta un elemento importante della nazionale uruguaiana. Dal debutto nel 2021 ha collezionato

con la maglia del suo Paese, confermandosi una pedina stabile del progetto tecnico della Celeste.

In passato il centrocampista ha costruito la sua crescita tra Portogallo e Francia, vestendo le maglie di Famalicão, Sporting Lisbona e Paris Saint-Germain, prima del passaggio in Premier League. Proprio allo Sporting, sotto la guida di Rúben Amorim, aveva vissuto una delle fasi più brillanti della sua carriera, vincendo anche la Coppa di Lega portoghese.

Manuel Ugarte durante il riscaldamento col Manchester United (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Un futuro tutto da decidere

Il quadro attuale lascia aperti diversi scenari. Il Manchester United è disposto a valutare offerte già in estate, anche a prezzo ridotto rispetto all’investimento iniziale. Ugarte, dal canto suo, potrebbe cercare una nuova opportunità per rilanciarsi e ritrovare continuità.

La prossima sessione di mercato sarà quindi decisiva: tra permanenza, rilancio o addio anticipato, il futuro del centrocampista uruguaiano è tutt’altro che definito. Anche se l'addio sembra essere l'opzione più probabile.

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