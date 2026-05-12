Walter Mazzarri riparte dalla Grecia. È ufficiale, infatti, il suo approdo sulla panchina dell’Iraklis, club neopromosso nella massima serie ellenica dopo la vittoria del Championship Round della Super League 2. L’ex allenatore del Napoli ha firmato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione e torna così ad allenare a due anni di distanza dalla sua ultima esperienza in panchina, vissuta proprio con il club azzurro dopo il subentro a stagione in corso al posto di Rudi Garcia. Dopo il viaggio in Grecia nella mattinata del 12 maggio, è arrivata anche la conferma ufficiale da parte della società. Per Mazzarri si apre dunque una nuova sfida internazionale, con l’obiettivo di riportare entusiasmo e ambizione in una piazza storica del calcio greco.

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La Grecia come inizio e fine: Mazzarri riparte dall'Iraklis

La sceltadi affidarsi a Walterrappresenta un segnale chiaro sulle ambizioni del club in vista del ritorno nella Super League greca. La società punta infatti sull’esperienza internazionale e sulla personalità dell’allenatore toscano per affrontare una stagione che si preannuncia complessa ma ricca di entusiasmo dopo la promozione conquistata lo scorso marzo. Per Mazzarri sarà lanel campionato ellenico, un contesto nuovo che però potrebbe valorizzare le sue qualità nella gestione del gruppo e nella costruzione di squadre solide e organizzate. Dopo un periodo lontano dalle panchine, l’ex tecnico di, Inter e Torino ha scelto di rimettersi in gioco all’estero, accettando un progetto considerato ambizioso e in crescita. L’obiettivo dell’Iraklis sarà ora quello di consolidarsi subito nella massima serie e sorprendere nel nuovo campionato.

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Il comunicato ufficiale

"La S.S.C. Pot Heraklis Fournos Veneti è lieta di annunciare l'avvio della collaborazione con il rinomato allenatore italiano Walter Mazzarri per un contratto di un anno più uno. Il tecnico, nato il 1° ottobre 1961, vanta un ricco palmares nella sua carriera, avendo assunto, tra l’altro, la guida tecnica del Napoli, dell’Inter, del Torino, del Cagliari, della Sampdoria, della Reggina e del Watford. Gli diamo il benvenuto nella grande famiglia del nostro HERACLES!".

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