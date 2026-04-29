Walter Mazzarri è pronto a rimettersi in gioco e potrebbe farlo ripartendo dalla Grecia. Dopo mesi lontano dalle panchine - l'ultima esperienza a Napoli - il tecnico toscano è finito nel mirino dell’Iraklis, club che sta valutando un profilo esperto per rilanciare il proprio progetto sportivo. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con la dirigenza, come riporta il quotidiano greco, Sport24. Passaggio chiave per capire se esistono i margini per un accordo. Per Mazzarri sarebbe un ritorno in pista dopo diverse trattative non concretizzate negli ultimi mesi, l'ultima in ordine di tempo quella di allenare nel campionato iraniano. La pista greca, questa volta, appare concreta e potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi in un contesto diverso, ma comunque ambizioso. L’Iraklis cerca una guida solida, capace di dare identità e risultati.

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🔜 Newly promoted Iraklis are in advanced negotiations to make former Inter Milan & Napoli manager Walter Mazzarri their new head coach for next season 🇮🇹🔜🤝🔵⚪️#Iraklis #SLGR



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Futuro Mazzarri, pista Grecia sempre più concreta: colloquio con l’Iraklis

Persi tratterebbe di un nuovo capitolo dopo una lunga pausa e alcunesfumate, tra cui i contatti con club importanti del calcio iraniano comeed, che però non si sono mai trasformati in un accordo concreto. Questa volta, invece, l’interesse dell’Iraklis sembra più strutturato, con il nome dell’allenatore italiano in cima alla lista dei desideri della società. Il club greco è alla ricerca di un profilo di esperienza internazionale, capace di guidare un progetto di rilancio e di trasmettere solidità a una squadra che vuole tornare

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Il percorso di Mazzarri rappresenta, in questo senso, una garanzia: dalle esperienze in Italia con Reggina e Sampdoria, fino ai cicli più importanti con Napoli, Inter, Torino e Cagliari, il tecnico ha costruito la propria carriera su organizzazione tattica, intensità e capacità di valorizzare i giocatori a disposizione. Anche fuori dai confini italiani ha già dimostrato il proprio valore, come nella stagione al Watford, culminata con una salvezza ottenuta senza particolari affanni in Premier League. L’ultima esperienza resta quella, breve, del ritorno al Napoli, in una fase complicata del club. Ora, però, per Mazzarri potrebbe aprirsi una nuova occasione per rimettersi in gioco.

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