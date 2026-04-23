Il Milan sta pensando a come rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino Ismael Koné. Il giocatore che veste la maglia del Sassuolo, infatti, piace a Massimiliano Allegri e può essere un ulteriore rinforzo a centrocampo. Tuttavia, i rossoneri dovranno anticipare la concorrenza se hanno intenzione di acquistare il giocatore della Nazionale Canadese. Infatti, sul classe 2002 ci sarebbe anche l'Inter, che in questi giorni ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia dove affronterà la Lazio il 13 maggio presso lo Stadio Olimpico.

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Reggio Emilia, Italia - 25 gennaio 2026: Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla con Ismael Koné durante la partita di Serie A tra Sassuolo Calcio e Cremonese al Mapei Stadium Città del Tricolore. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Derby di mercato tra Milan ed Inter per Koné del Sassuolo

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Questa notizia di questo derby di calciomercato per il calciatore del Sassuolo l'ha riportata. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato, infatti, ne ha parlato in un video pubblicato sul canale YouTube del collega. Ecco ledi Moretto: "Da tenere d'occhio Ismael Koné, classe 2002 che gioca nel Sassuolo ed un contratto che scadrà nel 2030. In questa stagione ha giocato 30 partite segnando sei gol. Il canadese è nell'agenda sia del Milan che dell'Inter visto che piace a tutte e due le squadre. Allegri lo stima tantissimo e vede in lui il calciatore ideale per rinforzare il centrocampo rossonero. Poi si vedrà quale sarà l'indicazione e quale club punterà su Koné che, prima di trasferirsi in Francia all'Olympique Marsiglia, è stato un obiettivo della Roma. Tante squadre lo voglio, tra cui il Milan e l'Inter".

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In questa stagione Koné ha dimostrato di essere uno dei giocatori più importanti della squadra allenata da Fabio Grosso. Soprattutto in campionato, il centrocampista della Nazionale Canadese ha dato una mano molto importante grazie ai suoi sei gol. Essendo nel giro della Nazionale, poi, il Mondiale che avrà inizio nel mese di giugno sarà un ottimo vetrina per mettersi in mostra in modo tale da far gola a tante squadre che lo vorrebbe. Il Milan di Allegri, quindi, dovrà essere molto bravo a non farsi scappare quest'occasione prima che il prezzo del centrocampista aumenti o che un'altra squadra offra più soldi al Sassuolo.

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