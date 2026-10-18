Campionato, Europa League e anche il calciomercato. Il Milan di Amorim è impegnato su più fronti, non tralasciando le strategie per rafforzare la rosa e battere sul tempo le antagoniste per i colpi in entrata più importanti. Un'occasione clamorosa potrebbe arrivare proprio dall'Arsenal, con Gyokeres non soddisfatto del poco minutaggio con i Gunners. Il forte giocatore potrebbe infatti presto cambiare aria e come svela TeamTalk, si vorrebbe rilanciare quanto prima Ad oggi, infatti, è ancora a zero gol nel campionato inglese, con appena 56 minuti effettivi spesi in campo, aggiungendo due gare in Champions ma a secco di marcature. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>