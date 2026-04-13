Milan, Estupiñán non ha convinto: contatti con il suo agente per la cessione

Doveva essere il sostituto di Theo Hernández, ma il numero 2 rossonero ha deluso ed è diventato la riserva di Bartesaghi

Jacopo del Monaco 13 aprile - 12:11

Tra pochi mesi avrà inizio il calciomercato ed in casa Milan si stanno facendo le valutazioni su diversi giocatori tra cui figura anche Pervis Estupiñán. Il terzino sinistro, infatti, nella maggior parte delle partite in cui ha giocato non ha fornito prestazioni memorabili, eccezion fatta per il derby contro l'Inter. Per questo motivo, la dirigenza rossonera sta valutando di vendere il calciatore arrivato la scorsa estate che ha ereditato il posto che, per sei stagioni, è stato di Theo Hernández.

Milan pronto a cedere Estupiñán dopo una sola stagione — I rossoneri hanno acquistato l'ecuadoriano dal Brighton per 19 milioni di euro facendo gli firmare un contratto quinquennale. Col passare dei mesi, Estupiñán non ha fornito ottime prestazioni e Massimiliano Allegri ha iniziato a schierare al suo posto Davide Bartesaghi, classe 2005 nonché prodotto del vivaio del Diavolo. Durante lo scorso mese, l'italiano si fa male contro la Cremonese e per il Derby di Milano il tecnico livornese schiera l'ex Brighton dal primo minuto che, con il suo primo gol con la maglia del Milan su assist di Fofana, decide la stracittadina con tanto di premio come Man of the Match.

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Nella partita successiva contro la Lazio, però, il numero 2 non gioca bene perdendosi anch Isaksen nell'azione del gol e, nel secondo tempo, Allegri lo sostituisce. Dopo una sola stagione, Estupiñán potrebbe già lasciare la Serie A ed il giornalista Nicolò Schira ha riportato, su X, la notizia che il Diavolo ha intenzione di cedere il terzino sinistro. La dirigenza rossonera, infatti, ha avviato i contatti con Jorge Mendes, agente del calciatore della Nazionale Ecuadoriana, con l'obiettivo di trovare una sistemazione per il suo assistito. La rete che ha deciso il Derby della Madonnina non cancella le prestazioni negative e l'acquisto di Estupiñán, quindi, risulta essere molto simile a quello di Emerson Royal nella scorsa stagione.