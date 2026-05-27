Altro che addio al calcio: il futuro sportivo di Henrikh Mkhitaryan continuerà ancora all'insegna della continuità sul campo da gioco. Il giocatore, classe 1989, ha infatti preso una decisione molto chiara, scegliendo di rinnovare il contratto con l'Inter. La scelta definitiva del calciatore è quella di prolungare la sua permanenza in nerazzurro per un altro anno ancora.

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I dettagli dell'accordo

Per quanto riguarda i termini economici di questo prolungamento contrattuale, l'accordo prevede delle condizioni differenti rispetto al recente passato. Mkhitaryan ha infatti accettato di restare ad un ingaggio profondamente ridotto se lo si paragona alla cifra che ha guadagnato fin qui. Fino a questo momento, infatti, il centrocampista armeno ha percepito un ingaggio pari a 4 milioni netti a stagione.

L'accordo attualmente in vigore scadrà ufficialmente nella canonica data del 30 giugno.

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La decisione del centrocampista e la volontà di Cristian Chivu

Questa permanenza è certamente il frutto di una decisione maturata in prima persona dallo stesso Mkhitaryan, che in questo modo ha rinviato in via definitiva il proprio addio al calcio giocato. Tuttavia, il prolungamento del rapporto lavorativo è una mossa voluta soprattutto dall'allenatore della squadra, Cristian Chivu. Il tecnico, infatti, considera ancora oggi estremamente prezioso l'apporto in squadra che l'atleta può garantire. La valutazione dell'allenatore si basa indubbiamente anche sul fatto che si tratta di un calciatore esperto e di grande affidamento.

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Henrikh Mkhitaryan dell'FC Internazionale applaude i tifosi dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza, il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

Se per il centrocampista armeno la strada del rinnovo è ormai tracciata e ufficialmente definita, la prospettiva appare decisamente diversa per il resto del gruppo squadra. Ad Appiano Gentile c'è una situazione di vera e propria calma piatta per quanto riguarda la gestione degli altri giocatori in scadenza. Non emergono, al momento, ulteriori sviluppi o novità per gli elementi della rosa che si trovano in scadenza.

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