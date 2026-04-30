Musah tornerà al Milan. O quantomeno, non rimarrà all'Atalanta. Come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, il centrocampista non verrà riscattato dalla Dea. E a meno di ulteriori cambiamenti, tornerà a Milanello. La comunicazione ufficiale ancora non c'è stata. Ma il futuro sembra già segnato: dopo appena 10 mesi, lo statunitense lascerà Bergamo. Una decisione prevedibile, visto il rendimento del giocatore in questa annata: non è mai stato un titolare e non è riuscito ad entrare nei cuori dei tifosi. Ma il suo futuro, comunque, difficilmente sarà a Milano: il Milan ascolterà offerte e, con molta probabilità, lo venderà al migliore offerente.

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🚨🇺🇸 Musah could be used by Allegri as a versatile option unless his performances at the World Cup attract interest from other clubs looking to sign him. #ACMilan #Milan #Atalanta



Source: Gazzetta dello Sport pic.twitter.com/uGiyLugg11 — Transfer Daily (@Transfer1_Daily) April 30, 2026

Musah, una stagione in chiaroscuro

Quando illo ha preso dal, sembrava l'inizio di una grande storia d'amore. L'americano aveva ben impressionato in Spagna ed era pronto per una big: i rossoneri hanno sborsato quasi 30 milioni per portarlo a Milanello. I primi anni sono stati complicati, complice anche un difficile ambientamento. Poi, la decisione - dopo due anni - di mandarlo in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta: una decisione che aveva convinto il giocatore e il Milan stesso. Ma anon è nato l'amore: poche apparizioni - spesso sporadiche - e il sentore di essere un giocatore dalle abilità importanti ma di poca costanza.

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E anche questa stagione lo ha confermato: 20 presenze titolari, di cui solo 3 da titolare. Troppo poco per un calciatore, il cui riscatto si aggira sui 30 milioni di euro. L'Atalanta - stando a quanto riporta Moretto - non è convinta di tenerlo. E l'unica opzione è quella di tornare a Milano. Ma non sarà una presenza fissa: i rossoneri lo considerano in uscita. Allegri non lo vede nelle rotazioni e preferisce giocatori più pronti, alla Goretzka, per citarne uno. Difficilmente, il Milan riuscirà a recuperare i soldi spesi. Ma una cosa è certa: Musah è il primo nella lista dei partenti.

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