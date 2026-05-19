Le recenti dichiarazioni di Conte, nel post-partita di Pisa-Napoli, erano state un forte campanello d'allarme. Nelle ultime ore, emergono conferme sull'addio.
Antonio Conte aiuta una ragazza a fare manovra: "Piano, devo ancora allenare!"
Antonio Conte e il Napoli sono pronti a dirsi addio. Le ultime indiscrezioni, rilanciate da SkySport, non lasciano spazio a troppi dubbi. Le percentuali della permanenza del tecnico salentino sulla panchina partenopea sono fortemente in calo.
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Napoli-Conte al capolineaAntonio Conte ha ancora un anno di contratto con il Napoli. Nonostante ciò, come anticipato, si ha la sensazione di un allenatore destinato a lasciare il club azzurro, con percentuali di addio che si attesterebbero sul 70%. Vero anche che lo scorso anno, grossomodo in questo stesso periodo, l'ex Juventus si trovava in una situazione analoga, salvo poi aver scelto di rimanere. In quel caso, tuttavia, fu lo stesso Aurelio De Laurentiis a premere affinché il tecnico leccese restasse, accontentandolo in ogni richiesta di mercato.
Lo stipendio da circa 8 milioni di euro annui ne fa l'allenatore più retribuito dell'intero panorama italiano. Oltre al suo stipendio, inoltre, ci sarebbero da considerare le nuove eventuali spese da sostenere in chiave calciomercato. Proprio quest'ultimo aspetto, date anche molte delusioni dell'ultima sessione estiva - Lukaku, Lucca, Beukema, Lang solo per citare i più importanti, lascerebbe propendere per una separazione.
I possibili sostituti: Sarri, Grosso o Allegri?Inevitabilmente, come spesso accade in questi casi, si ragiona già su eventuali sostituti. Sempre stando a quanto riferito dalla redazione di SkySport, i nomi di Fabio Grosso e di Massimiliano Allegri non convincerebbero sino in fondo.
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