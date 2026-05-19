Antonio Conte e il Napoli sono pronti a dirsi addio. Le ultime indiscrezioni, rilanciate da SkySport, non lasciano spazio a troppi dubbi. Le percentuali della permanenza del tecnico salentino sulla panchina partenopea sono fortemente in calo.

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NAPOLI, ITALIA - 18 APRILE: Antonio Conte, allenatore dello SSC Napoli, gesticola durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e SS Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona il 18 aprile 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli-Conte al capolinea

Antonio Conte ha ancora un anno di contratto con il Napoli. Nonostante ciò, come anticipato, si ha la sensazione di un allenatore destinato a lasciare il club azzurro , con percentuali di addio che si attesterebbero sul. Vero anche che lo scorso anno, grossomodo in questo stesso periodo, l'ex Juventus si trovava in una situazione analoga, salvo poi aver scelto di rimanere. In quel caso, tuttavia, fu lo stessoa premere affinché il tecnico leccese restasse, accontentandolo in ogni richiesta di mercato.

Lo stipendio da circa 8 milioni di euro annui ne fa l'allenatore più retribuito dell'intero panorama italiano. Oltre al suo stipendio, inoltre, ci sarebbero da considerare le nuove eventuali spese da sostenere in chiave calciomercato. Proprio quest'ultimo aspetto, date anche molte delusioni dell'ultima sessione estiva - Lukaku, Lucca, Beukema, Lang solo per citare i più importanti, lascerebbe propendere per una separazione.

I possibili sostituti: Sarri, Grosso o Allegri?

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Inevitabilmente, come spesso accade in questi casi, si ragiona già su eventuali sostituti. Sempre stando a quanto riferito dalla redazione di SkySport, i nomi di Fabio Grosso e di Massimiliano Allegrisino in fondo.Il primo è stato autore di una cavalcata degna di nota del suo Sassuolo neopromosso, portato addirittura all'undicesimo posto in classifica, con margini per chiudere in top ten. Il secondo, dovesse centrare la Champions con il Milan, vedrebbe automaticamente rinnovato il suo contratto, rendendo più solida la sua permanenza ai rossoneri. In ogni caso, per De Laurentiis l'opzione preferita è quella di. Anche l'Atalanta, dal canto suo, avrebbe mostrato un certo interesse per il tecnico in rotta di collisione con la Lazio. A breve, dunque, il toscano saluterà Roma, insoddisfatto da Lotito, a prescindere dall'eventuale prossima squadra. Dopo lo Scudetto e la Supercoppa Italiana vinti, Conte si prepara a un nuovo capitolo nella sua carriera.

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