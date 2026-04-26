Nico Paz e il Como, un legame che rischia di interrompersi ben presto. Non ci si aspettava potesse rimanere ancora a lungo sul lago più noto d'Italia, ma la speranza di tutti gli appassionati consisteva nel fatto che vi sostasse almeno per un'altra stagione. Così, invece, non dovrebbe essere. Stando ad AS, infatti, il Real Madrid pare seriamente interessato a riportarlo in Spagna, già ad inizio estate, con buona pace di tutti i club che su di lui avevano posto le rispettive attenzioni.

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COMO, ITALIA - 12 APRILE: Nico Paz del Como 1907 festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Como 1907 e FC Internazionale allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 12 aprile 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nico Paz-Inter, non s'ha più da fare?

L'Inter lo ha inseguito per mesi interi, sebbene lo stesso Nico Paz di recente avesse smentito ogni possibile contatto con i nerazzurri., l'argentino ha un contratto che scade con il Como nel giugno 2028. Benché rimanga formalmente legato ai lariani, dunque, per altre due stagioni; su Nico Paz pende da sempre il Real Madrid che ha una chiara prelazione sul calciatore e può riacquistarlo a cifre relativamente irrisorie dato il valore oramai raggiunto.

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Per i colleghi spagnoli di Diario As ben informati sui fatti di casa Real, la decisione è già stata presa. Entro il 30 maggio, i Blancos dovrebbero esercitare formalmente questa opzione, riscattando il giovane fantasista. Ogni parte in causa, compresi club comasco e Cesc Fabregas è stata informata. L'Inter, tra le ferventi candidate ad aggiudicarselo già in estate, dovrà chiaramente virare su altri obiettivi.

I numeri dell'argentino

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Stando così le cose, Nico Paz saluterà l'Italia dopo due anni nei quali ha messo a referto numeri davvero importanti. Dopo le 35 presenze collezionate lo scorso anno, finora ne ha racimolate 32 ed ha ancora la possibilità di confermare e superare i gettoni della precedente stagione, giocando le ultime 5 giornate. 6 reti e 8 assist arricchirono la sua prima esperienza in Italia. In questo campionato, invece,- diventando ilalle spalle di Lautaro Martinez - mentre gli assist sono 6.Eliminato in Coppa Italia solo in semifinale, il Como adesso cerca di reinserirsi prepotentemente nella lotta per la, rispondendo al successo esterno della Roma di ieri pomeriggio. Con questo Nico Paz, tutto è ancora possibile, in attesa del viaggio di ritorno per Madrid.

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