Il futuro di Nico Williams sembra sempre più tinto di blaugrana. A confermarlo è stato direttamente Deco , direttore sportivo del Barcellona , che in un’intervista a La Vanguardia ha acceso l’entusiasmo dei tifosi catalani, spalancando le porte a un possibile arrivo del gioiello spagnolo:“Sia Nico sia altri giocatori oggi dimostrano la volontà di venire. Se si verificano le circostanze giuste per Nico, proveremo a prenderlo”, ha dichiarato.

L’esterno dell’ Athletic Club , protagonista con la Spagna a Euro 2024, ha un contratto in essere fino a giugno 2027, ma secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbe già un accordo di massima con il Barça : un contratto di sei anni, fino al 2031, con un ingaggio netto tra i 7 e gli 8 milioni a stagione. L’operazione però non sarà semplice, anche alla luce della clausola rescissoria fissata a circa 58 milioni di euro .

Intanto, a Bilbao, l’entusiasmo per Nico Williams sembra essersi trasformato in delusione e rabbia. Secondo quanto mostrato dai video di El Chiringuito, un murale raffigurante il volto del giocatore è stato cancellato da alcuni tifosi, accompagnato da una scritta pesante:“Che tu resti o che tu vada, hai perso il rispetto”. Ora la palla passa al Barcellona, che dovrà trovare l’incastro economico giusto. Intanto, i tifosi sognano: Nico potrebbe essere il primo grande colpo dell’era Hansi Flick. La trattativa sarà delicata e richiederà pazienza, ma l’entusiasmo intorno a Nico cresce giorno dopo giorno. Il Barcellona punta su di lui come futuro protagonista.