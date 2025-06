Lo Zenit manda soldi al Barcellona su TikTok per comprare Nico Williams

Il club russo ha stupito tutti donando una cifra simbolica al Barça tramite TikTok per contribuire all’acquisto del talento spagnolo

Stefano Sorce 20 giugno 2025 (modifica il 20 giugno 2025 | 18:50)

Negli ultimi giorni, una curiosa e sorprendente tendenza ha preso d’assalto la comunità social legata al calcio. I tifosi del Barcellona hanno iniziato a inviare denaro tramite il profilo TikTok ufficiale del club accompagnando con la scritta “Per Nico Williams”. Un gesto insolito, che sta trasformando un semplice gesto di sostegno in un fenomeno virale che coinvolge migliaia di appassionati di calcio in tutto il mondo.

La rivoluzione social del calcio: soldi veri per Nico Williams — La piattaforma TikTok, ormai diventata un punto di riferimento per tutte le generazioni, è stata teatro di una vera e propria colletta popolare digitale. Non si tratta però di donazioni vere e proprie come in una campagna crowdfunding tradizionale, ma di piccoli versamenti, spesso pochi centesimi di euro, inviati da singoli utenti direttamente sulla pagina ufficiale del Barcellona. A corredo di questi versamenti, la medesima frase “Per Nico Williams” è diventata un messaggio ricorrente; quasi un mantra collettivo, nei commenti dei video pubblicati dal club catalano.

Le clip e i post del Barcellona sono letteralmente invasi da questa ondata di micro-donazioni, accompagnate da centinaia di commenti che, come un coro digitale, richiamano all’acquisto di Nico Williams, giovane promessa del calcio spagnolo e attualmente giocatore dell’Athletic Bilbao. Un segnale chiaro della volontà e dell’entusiasmo dei tifosi blaugrana, disposti a tutto pur di vedere il giovane talento vestire la maglia del Barcellona.

Lo Zenit e il gesto “spavaldo”: la solidarietà arriva dalla Russia — A sorprendere ancora di più è stata la partecipazione, inaspettata ma non meno significativa, del club russo Zenit San Pietroburgo. Secondo quanto riportato dalla stampa catalana, il profilo TikTok dello Zenit ha contribuito alla colletta con un versamento complessivo pari a circa 15 euro, inviati con la medesima dicitura “Per Nico Williams”. Un gesto ironico e spavaldo, che ha sottolineato come la colletta abbia oltrepassato i confini di una semplice iniziativa tra tifosi catalani, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno globale, capace di coinvolgere anche club di altre nazioni, apparentemente distanti dal mondo calcistico spagnolo.