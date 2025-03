Dopo il 2-2 della gara di andata e il 3-3 nei tempi supplementari nel match di ritorno dei quarti di finale di Nations League, la Spagna ha battuto l'Olanda 5-4 ai calci di rigore. Per festeggiare, Yamal, Samu e Nico Williams si sono scatenati così...

Ci sono voluti i tiri dal dischetto per aver ragione degli Oranje e approdare in semifinale di UEFA Nations League. Le Furie Rosse del ct Luis De La Fuente, campioni in carica, affronteranno la Francia il prossimo 5 giugno. Non poteva mancare il balletto post-partita, Yamal, Samu Omorodion e Nico Williams si sono divertiti anche su TikTok. (Fonte Video Account X Imbuya Media).