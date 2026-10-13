Nessuno si dimenticherà mai di Paul Pogba. Nonostante gli ultimi 4 anni vogliano far cadere nell'oblio tutti i ricordi che abbiamo del centrocampista francese, la sua qualità in campo resterà impressa per sempre nella memoria collettiva degli appassionati di calcio. Pogba è stato uno dei giocatori più forti degli ultimi 10 anni e anche se la sua carriera non è sempre stata al livello delle aspettative, le sue prestazioni hanno lasciato segni indelebili, soprattutto negli occhi dei tifosi juventini. Il centrocampista francese è esploso in Italia con Antonio Conte, prima di passare per la cifra (all'epoca) monstre di 105 milioni di euro al suo vecchio club: il Manchester United. Il suo ritorno ai Red Devils non è mai stato troppo convincente, al netto delle ottime prestazioni con la nazionale (tra cui il Mondiale vinto da protagonista nel 2018).

🚨🆓 #TransferNews Paul Pogba, now a free agent after his contract with Monaco was terminated, is most likely to move to MLS.



👀 His representatives reportedly contacted several American clubs in August, with New York City FC, DC United and Inter Miami all linked in recent… https://t.co/VtAyBjgxSz pic.twitter.com/0YCt4fc2lo — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 13, 2026

Pogba e la MLS, è la volta buona?

Così, amante nostalgico del passato, Pogba ha fatto ritorno anche alla Juventus nel, ma l'esperienza è stata ancora più fallimentare degli anni precedenti.partite giocate in due stagioni, con 1 solo assist a referto. Dopo lo scandalo relativo al doping, il nazionale francese si è accasato all'dopo aver scontato i due anni di squalifica. Tuttavia, coi monegaschi, Pogba mette insieme solamente 6 presenze, per via della forma non ottimale e dei continui problemi fisici. In agosto arriva così la risoluzione del contratto e per Pogba si aprono molti scenari per il futuro.Pogba è tornato recentemente alla ribalta per le sue affermazioni sul caso del Manchester City e la riconquista dei titoli del Manchester United. Per il francese, nonostante la precaria forma fisica faccia pensare al contrario, non ha ancora intenzione di fermarsi e il Daily Mail ha segnalato una lista di club pronti a fare un'offerta per accaparrarselo.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 9 AGOSTO: (Vietata la pubblicazione su The Sun e The Sun on Sunday) Paul Pogba dell'AS Monaco effettua il riscaldamento prima dell'amichevole precampionato tra Liverpool FC e AS Monaco ad Anfield, il 9 agosto 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Se Europa e Arabia Saudita non sembrano essere piste calde, gli Stati Uniti vorrebbero accoglierlo nel proprio campionato. Secondo il giornale inglese, Pogba aveva già avuto contatti con il DC United nel passato e su di lui ci sarebbero parecchi rumors a proposito dell'Inter Miami e del New York City FC. Tuttavia, per il momento, non è avvenuto nessun colloquio concreto per iniziare le trattative.