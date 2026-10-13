Dopo aver disputato un'annata anonima all'AS Monaco, l'ex Juventus è pronto a rimettersi in pista: su di lui ci sarebbe anche il club di Leo Messi
Inter Miami, ancora un titolo in USA: decisivi Messi e Casemiro
Nessuno si dimenticherà mai di Paul Pogba. Nonostante gli ultimi 4 anni vogliano far cadere nell'oblio tutti i ricordi che abbiamo del centrocampista francese, la sua qualità in campo resterà impressa per sempre nella memoria collettiva degli appassionati di calcio. Pogba è stato uno dei giocatori più forti degli ultimi 10 anni e anche se la sua carriera non è sempre stata al livello delle aspettative, le sue prestazioni hanno lasciato segni indelebili, soprattutto negli occhi dei tifosi juventini. Il centrocampista francese è esploso in Italia con Antonio Conte, prima di passare per la cifra (all'epoca) monstre di 105 milioni di euro al suo vecchio club: il Manchester United. Il suo ritorno ai Red Devils non è mai stato troppo convincente, al netto delle ottime prestazioni con la nazionale (tra cui il Mondiale vinto da protagonista nel 2018).
Pogba e la MLS, è la volta buona?Pogba è tornato recentemente alla ribalta per le sue affermazioni sul caso del Manchester City e la riconquista dei titoli del Manchester United. Per il francese, nonostante la precaria forma fisica faccia pensare al contrario, non ha ancora intenzione di fermarsi e il Daily Mail ha segnalato una lista di club pronti a fare un'offerta per accaparrarselo.
Se Europa e Arabia Saudita non sembrano essere piste calde, gli Stati Uniti vorrebbero accoglierlo nel proprio campionato. Secondo il giornale inglese, Pogba aveva già avuto contatti con il DC United nel passato e su di lui ci sarebbero parecchi rumors a proposito dell'Inter Miami e del New York City FC. Tuttavia, per il momento, non è avvenuto nessun colloquio concreto per iniziare le trattative.
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