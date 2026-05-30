Derby appena finito, Klopp lo rigiochiamo? "Mi stai facendo questa domanda sul serio...?"

In casa Real Madrid si prospetta un'estate molto calda. Ovviamente non parliamo di temperature ma di una vera e propria rivoluzione dopo la seconda annata consecutiva senza trofei. I blancos sono chiamati ora più che mai a rinforzare l'organico. Uno dei reparti assolutamente da sistemare è la difesa ed è per questo che la dirigenza ha individuato un profilo che può fare al caso, ovvero Ibrahima Konaté.

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Real Madrid, Ibrahima Konaté per la difesa: occasione a parametro zero per i blancos

🔙 ¡Se cumplen 69 años de la segunda Copa de Europa! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 30, 2026

C'è una intera squadra da sistemare in casa Real Madrid . La seconda stagione consecutiva senza trofei è uno dei punti più bassi toccati da uno dei club più blasonati del calcio mondiale, proprio per questo la dirigenza dei blancos si sta muovendo per dare a José, prossimo a diventare il nuovo allenatore dei madrileni, la squadra giusta per la prossima annata.

Un profilo molto gradito a Florentino Perez è quello di Ibrahima Konaté. Il difensore centrale francese, che sarà impegnato ai Mondiali, è in scadenza di contratto con il Liverpool a giugno e non rinnoverà. Ad aprile, lui stesso aveva affermato che tutto lasciava presagire un accordo, ma secondo diversi media inglesi le trattative si sono interrotte e alla fine sarà dunque addio.

Ibrahima Konaté festeggia la Premier League vinta la scorsa stagione. (Photo by Michael Regan/Getty Images/Getty Images For The Premier League)

Non è ancora chiara la nuova destinazione del classe '99 ma il Real Madrid ha già mostrato interesse e ora si prevede di dare inizio ai colloqui il prima possibile. In questa stagione, il difensore ha totalizzato 50 presenze e 2 reti ma nell'ultima partita ad Anfield è stato fischiato da tutto lo stadio proprio a causa delle voci sul suo addio ai Reds. Adesso può diventare il primo tassello per la ricostruzione del club del Santiago Bernabeu.

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