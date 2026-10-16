Il trequartista britannico continuerà a giocare con le Merengues: una scelta voluta fortemente da entrambe le parti
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Jude Bellingham sembra essere finalmente tornato sui livelli che gli competono. Il centrocampista inglese ha passato le ultime 2 stagioni in penombra, soprattuto l'ultima contraddistinta dal cambio di allenatore in corsa. Il trequartista ex Dortmund era fiorito sotto l'ala di Carlo Ancelotti nel 2023-24, dopo aver lasciato la squadra tedesca per la cifra di quasi 130 milioni di euro. La prima annata coi Blancos era stata magica: in un ruolo ibrido da simil-punta, Bellingham aveva vinto Liga e Champions League, segnando 23 reti e fornendo 13 assist.In più, il classe 2003 trascinò l'Inghilterra alla finale degli Europei '24, grazie ad una bellissima rete contro la Slovacchia negli ottavi di finale. Da quel momento, il suo rendimento è progressivamente calato (nonostante una doppia doppia da 29 g/a nel '24-25), salvo tornare in auge con il Mondiale 2026. Thomas Tuchel è stato l'uomo capace di rimettere Bellingham al centro della squadra, trovandogli la posizione più congeniale possibile per funzionare offensivamente. Non è un caso che il trequartista abbia segnato ben 7 reti in 8 partite del torneo, arrivando terzo nella classifica marcatori della competizione.
Bellingham rinnova con il Real MadridCosì, l'ex tecnico del Chelsea ha riconsegnato ai Blancos un giocatore dal livello élite. Alcuni problemi nel club rimangono ancora, più per le discutibili tattiche utilizzate da José Mourinho che per un suo calo di rendimento, ma il calciatore sembra di nuovo essere al top della forma. Con l'Inghilterra ha fornito delle prestazioni ottime nell'ultima sosta nazionali, con la tripletta di assist e il gol contro la Croazia. Vedendo il prezioso contributo di Bellingham in nazionale e nel club (3 gol e 2 assist finora), la dirigenza ha deciso di procedere col rinnovo.
Infatti, la società madridista si sta muovendo parecchio nella gestione dei contratti dei propri calciatori. Dopo aver rinnovato Arda Güler e Thibaut Courtois, ora è arrivato anche il turno di Jude Bellingham. Secondo quanto riportato in esclusiva da AS e successivamente confermato da Fabrizio Romano, il Real Madrid avrebbe trovato un nuovo accordo col centrocampista per fargli prolungare il contratto fino al 2031. Una scelta decisa del club, che vuole far diventare Bellingham uno dei nuovi leader della squadra.
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