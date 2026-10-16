Jude Bellingham sembra essere finalmente tornato sui livelli che gli competono. Il centrocampista inglese ha passato le ultime 2 stagioni in penombra, soprattuto l'ultima contraddistinta dal cambio di allenatore in corsa. Il trequartista ex Dortmund era fiorito sotto l'ala di Carlo Ancelotti nel 2023-24, dopo aver lasciato la squadra tedesca per la cifra di quasi 130 milioni di euro. La prima annata coi Blancos era stata magica: in un ruolo ibrido da simil-punta, Bellingham aveva vinto Liga e Champions League, segnando 23 reti e fornendo 13 assist.

🚨🤍 BREAKING: Jude Bellingham agrees to sign new long term contract at Real Madrid.



Verbal agreement in place, formal steps yet to happen but next in line after Arda Güler and Courtois.



The agreement will be for five years, as @jfelixdiaz @diarioas report. pic.twitter.com/YAlClL3jnI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2026

Bellingham rinnova con il Real Madrid

In più, il classe 2003 trascinò l'Inghilterra alladegli Europei '24, grazie ad una bellissima rete contro la Slovacchia negli ottavi di finale. Da quel momento, il suo rendimento è progressivamente calato (nonostante una doppia doppia dag/a nel '24-25), salvo tornare in auge con il Mondiale 2026. Thomasè stato l'uomo capace di rimettere Bellingham al centro della squadra, trovandogli la posizione più congeniale possibile per funzionare offensivamente. Non è un caso che il trequartista abbia segnato benin 8 partite del torneo, arrivando terzo nella classifica marcatori della competizione.Così, l'ex tecnico del Chelsea ha riconsegnato ai Blancos un giocatore dal livello élite. Alcuni problemi nel club rimangono ancora, più per le discutibili tattiche utilizzate da Joséche per un suo calo di rendimento, ma il calciatore sembra di nuovo essere al top della forma. Con l'Inghilterra ha fornito delle prestazioni ottime nell'ultima sosta nazionali, con la tripletta di assist e il gol contro la. Vedendo il prezioso contributo di Bellingham in nazionale e nel club (3 gol e 2 assist finora), la dirigenza ha deciso di procedere col rinnovo.

ROMA, ITALIA - 14 OTTOBRE: Jude Bellingham del Real Madrid reagisce durante la partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra AS Roma e Real Madrid C.F., disputata allo Stadio Olimpico il 14 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

Infatti, la società madridista si sta muovendo parecchio nella gestione dei contratti dei propri calciatori. Dopo aver rinnovato Arda Güler e Thibaut Courtois, ora è arrivato anche il turno di Jude Bellingham. Secondo quanto riportato in esclusiva da AS e successivamente confermato da Fabrizio Romano, il Real Madrid avrebbe trovato un nuovo accordo col centrocampista per fargli prolungare il contratto fino al 2031. Una scelta decisa del club, che vuole far diventare Bellingham uno dei nuovi leader della squadra.