Con ancora 5 giornate alla fine della stagione e con la lotta per la Liga ormai quasi compromessa, il Real Madrid comincia già a pensare alla prossima stagione. C'è un'annata da riscattare e dunque bisognerà lavorare per avere a disposizione un organico che possa riportare i blancos a competere per la vittoria sia in Spagna che in Europa. Un organico del quale ancora non si sa se farà parte Victor Munoz.

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Victor Munoz con la maglia del Real Madrid la scorsa stagione. Qui nel Clasico contro il Barcellona, uno dei club in cui è cresciuto. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Real Madrid, ritorno in blancos per Victor Munoz: al momento è ancora tutto fermo

Muñoz è ancora in fase di conoscere il suo futuro. Il Come riporta As, Víctorè ancora in fase di conoscere il suo futuro. Il Real Madrid non ha ancora preso la decisione sul classe 2003,

né si prevede che venga presa a breve. Cresciuto nelle giovanili dei blancos, Victor Munoz ha collezionato 2 presenze al Bernabeu prima di essere ceduto a titolo definitivo all'Osasuna. In base all'accordo, però, il club di Florentino Perez ha il diritto di riacquisto del cartellino del giocatore.

Mentre il club spagnolo non ha dubbi sul ritorno di Nico Paz, la situazione dell'esterno è diversa. Infatti, l'opzione di riacquisto scade il 30 giugno, un mese dopo rispetto a quella per il nazionale argentino. Inoltre, tale opzione di riacquisto non scade prima del 2028. Motivo per cui, i madrileni non hanno fretta di prendere la decisione. Anzi, il piano prevederebbe di lasciarlo con i Rojillos ancora un anno e poi riportalo a Madrid, a patto che il classe 2003 confermi gli ottimi numeri di questa stagione con 6 reti in 33 presenze.

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L'esterno ha una clausola rescissoria di 30 milioni e già più di qualche club si è fatto avanti per averlo nelle proprie fila, ma il diritto di prelazione del Real Madrid dà loro l'ultima parola prima che l'attaccante trovi una nuova squadra. Naturalmente, conterà sempre la volontà del giocatore. Nonostante i possibili cambiamenti che potrebbero verificarsi all'interno della società madrilena, il piano rimane quello di lasciare Munoz ancora un anno a Pamplona, pur essendo consapevoli che sarà estremamente difficile.

Niagara, l'agenzia che gestisce i suoi affari, ha già ricevuto telefonate per chiedere informazioni sulla sua situazione. I blancos sono certi di non voler permettere a Víctor Muñoz di tornare alle sue origini, ovvero al Barcellona, ​​che, nonostante l'incontro tenutosi lunedì con i dirigenti blaugrana, non ha ancora presentato alcuna offerta.

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