Tijjani Reijnders rientrerebbe tra le preferenze dell'Atletico Madrid di Simeone, con il City di Maresca pronto a lasciarlo partire in caso di offerta congrua.
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Tijjani Reijnders interessa particolarmente all'Atletico Madrid. L'ipotesi che venga ceduto dal City è molto quotata e i Rojiblancos potrebbero approfittarsene. Parola di Matteo Moretto.
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Reijnders-Atletico, si può?Stando al noto esperto di mercato italiano, il centrocampista olandese potrebbe presto lasciare il Manchester City. Dopo una sola stagione agli SkyBlues, l'ex Milan fa gola all'Atletico Madrid desideroso di ripartire da un colpo da novanta in linea mediana. Con Enzo Maresca alla guida del nuovo City, Reijnders potrebbe continuare a non trovare spazio data la predilezione espressa dal tecnico italiano nei riguardi di Rodri. Se dovessero i Colchoneros cedere Julian Alvarez, avrebbero una liquidità molto importante, tale da potersi permettere acquisti di profilo elevato. Il Barcellona starebbe avanzando con un'offerta attorno ai 100 mln di euro per l'attaccante argentino che sogna di indossare la casacca blaugrana. Possibile che quest'ultima operazione non comporti l'inserimento di ulteriori contropartite tecniche.
Tra Barça e Atletico Madrid rimane aperta la contesa per accaparrarsi le prestazioni di Bernardo Silva, trequartista portoghese che era stato nelle settimane scorse accostato anche alla Juventus. I bianconeri, senza Champions, sono usciti di scena dalla corsa al giocatore ex City che deve scegliere la sua destinazione preferita tra le big spagnole. Inoltre l'Atletico potrebbe desiderare, così come il Barcellona, Marc Cucurella. Il terzino del Chelsea piace anche in Premier e potrebbe alla fine anche rimanere a giocare nella massima serie inglese, a meno di offerte particolarmente allettanti provenienti dalla Spagna.
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