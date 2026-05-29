Tijjani Reijnders interessa particolarmente all'Atletico Madrid. L'ipotesi che venga ceduto dal City è molto quotata e i Rojiblancos potrebbero approfittarsene. Parola di Matteo Moretto.

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Reijnders-Atletico, si può?

Stando al noto esperto di mercato italiano, il centrocampista olandese potrebbe presto lasciare il Manchester City. Dopo una sola stagione agli SkyBlues,desideroso di ripartire da un colpo da novanta in linea mediana. Con Enzo Maresca alla guida del nuovo City, Reijnders potrebbe continuare a non trovare spazio data la predilezione espressa dal tecnico italiano nei riguardi di Rodri. Se dovessero i Colchoneros cedere Julian Alvarez, avrebbero una liquidità molto importante, tale da potersi permettere acquisti di profilo elevato. Il Barcellona starebbe avanzando con un'offerta attorno aiper l'attaccante argentino che sogna di indossare la casacca blaugrana. Possibile che quest'ultima operazione non comporti l'inserimento di ulteriori contropartite tecniche.

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid cerca di controllare il pallone sotto la pressione di Gabriel dell'Arsenal durante la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico Madrid all'Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Tra Barça e Atletico Madrid rimane aperta la contesa per accaparrarsi le prestazioni di Bernardo Silva, trequartista portoghese che era stato nelle settimane scorse accostato anche alla Juventus. I bianconeri, senza Champions, sono usciti di scena dalla corsa al giocatore ex City che deve scegliere la sua destinazione preferita tra le big spagnole. Inoltre l'Atletico potrebbe desiderare, così come il Barcellona, Marc Cucurella. Il terzino del Chelsea piace anche in Premier e potrebbe alla fine anche rimanere a giocare nella massima serie inglese, a meno di offerte particolarmente allettanti provenienti dalla Spagna.