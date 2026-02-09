La Beneamata avrebbe pensato a quello che sarebbe stato un vero e proprio colpo a sorpresa ma l'esperto di calciomercato ha smentito tutto

Mattia Celio Redattore 9 febbraio - 16:20

Il tanto atteso rinnovo di Mike Maignan lo si potrebbe definire il miglior colpo di mercato del Milan durante la sessione invernale. Il francese che solo la scorsa estate sembrava ormai al passo di addio ha messo nero sul bianco la scorsa settimana dando così un grande respiro di sollievo alla tifoseria rossonero. Eppure la questione avrebbe potuto prendere una piega a dire poco clamorosa.

Rinnovo Maignan, spunta un clamoroso retroscena. Arriva la risposta di Fabrizio Romano — Da ormai giocatore partente a colonna del Milan di Massimiliano Allegri. Mike Maignan ne ha viste di tutte i colori in questa trattativa di rinnovo che tra proposte, controproposte e dubbi sembrava ormai finire con un nulla di fatto. O peggio, con l'addio del francese a parametro zero il prossimo giugno. Ma l'arrivo del tecnico livornese ha rimesso tutto nella norma: Maignan doveva essere il leader del suo Milan.

Grazie alla fiducia dell'ex Juventus, il classe 95' è tornato ad essere quello che 4 anni fa aveva condotto il Diavolo allo scudetto e ora i rossoneri sono di nuovo in corsa per il tricolore grazie anche alle sue prodezze. La settimana scorsa, finalmente, è arrivata la tanto attesa firma sul nuovo contratto che lo legherà ai meneghini fino al 2031. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena.

Durante il periodo di trattative con il numero 16 l'Inter si sarebbe fatta avanti per strapparlo ai rossoneri. Un finale che avrebbe avuto a dire poco del clamoroso, ma sulla questione è poi intervenuto l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano che, durante un programma su YouTube, ha subito negato l'inserimento della Beneamata. Aggiungendo poi che lo stesso Maignan non ha mai pensato di giocare per la più grande rivale del Milan.