Robbie Keane termina la sua avventura alla guida del Ferencváros. Una decisione che arriva dopo un periodo breve ma intenso, iniziato nel Gennaio del 2025. Il suo percorso sulla panchina degli Ungheresi è stato caratterizzato da risultati importanti: prima la conquista del campionato e poi il trionfo nella Coppa d'Ungheria. Secondo quanto riportato da talkSport, sull'ex giocatore del Totthenam ci sarebbero il Celtic alla porta del tecnico irlandese.

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Robbie Keane: titoli, progetto e scelta definitiva

Il tecnico irlandese è arrivato per sostituire. L'avventura dell'ex attaccante si chiude con un bilancio complessivamente positivo, soprattutto considerato la rapidità con cui è riuscito a portare le sue idee alla squadra.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - GENNAIO 29: Robbie Keane, Allenatore del Ferencvarosi TC,reagisce e gesticola durante la partita di UEFA Europa League 2025/26 nel match tra Nottingham Forest FC e Ferencvarosi TC al City Ground il 29 Gennaio, 2026 in Nottingham, Inghilterra. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Il suo addio conferma la volontà di aprire una nuova fase della carriera da allenatore, dopo aver dimostrato di poter ottenere risultati anche in panchina dopo quelli ottenuti da giocatore. Il nome dell'ex attaccante dell'Inter è già al centro di numerose ipotesi per il futuro: con il Celtic indicato come una delle destinazioni più probabili.

Il ritorno a Glasgow rappresenterebbe anche un ritorno simbolico, visto il passato da giocatore nel 2010, dove mise a segno 12 reti in 16 presenze. Ma non solo, anche lo Slovan Bratislava sembrerebbe interessata a Robbie Keane.

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Le parole del tecnico del Celtic

Nel frattempo, l'attuale allenatore dei Celtic,, ha parlato del suo futuro in panchina, lasciando presagire chiari segnali sul suo futuro:" Mi aspetto che il Presidente Dermot venga con me a parlare,. Devo in primis capire io se ho ancora la voglia di poter ancora affrontare determinate situazioni, anche perché arriveranno momenti difficili".

GLASGOW, SCOZIA - MAGGIO 16: Martin O'Neill, L'allenatore del Celtic ringrazia i tifosi dove aver vinto il trofeo William Hill Premiership nel match tra Celtic e Heart of Midlothian al Celtic Park il 16 Maggio, 2026 in Glasgow, Scozia. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

Nonostante la vittoria del campionato all'ultima giornata dopo una rocambolesca partita, il futuro in panchina è ancora tutto da scrivere:" Dobbiamo prestare molta attenzione ai dettagli, il 26 Giugno ci ritroviamo tutti quanti e capiamo la situazione. Certo non avrò a disposizione i ragazzi che parteciperanno al Mondiale. Non so se potrei andare avanti, ci vogliono troppe energie, valuteremo insieme, ora non posso dire più di questo".

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