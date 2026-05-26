Dopo la strepitosa stagione con i giallorossi, il club capitolino ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante a titolo definitivo. Contratto fino al 2030
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La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: Donyell Malen è a tutti gli effetti un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante olandese poco fa con un comunicato ufficiale. Arrivato nella Capitale solo lo scorso gennaio dall'Aston Villa, il classe '99 ha avuto un impatto strepitoso nei suoi "soli" primi cinque mesi con ben 15 reti in 20 partite.
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Roma, Donyell Malen è ufficialmente un giocatore giallorosso: il comunicato del clubRoma-Malen, l'avventura continua. Ma questo era da tempo nell'aria perché sia il club giallorosso che l'attaccante olandese avevano le idee chiare fin dall'inizio. Arrivato a gennaio dall'Aston Villa, il classe '99 ha impiegato pochissimo a prendersi la scena. Già nel suo debutto con la Lupa, il classe '99 aveva realizzato la rete del vantaggio contro il Torino. Il 9 febbraio, invece, ha realizzato la sua prima doppietta contro il Cagliari mentre contro il Pisa ha segnato una tripletta nel 3-0 finale.
🟨 Il comunicato su Donyell Malen 🟥— AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2026
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Alla fine, in soli cinque mesi, l'ex Villans ha realizzato 15 reti in 20 presenze. Una statistica semplicemente straordinaria che ha convinto dirigenza e tifosi a riscattare il suo cartellino. All'Aston Villa, dunque, andranno 25 milioni di euro come da accordo e l'olandese, a sua volta, ha firmato un contratto fino al 2030. Prima del suo arrivo a Roma, Malen aveva vestito le maglie di PSV (2018-2021), Borussia Dortmund (2021-2025) e, appunto, Aston Villa. Con la Nazionale Olandese, invece, vanta 13 reti in 51 presenze.
Di seguito il comunicato della Roma: "L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Complimenti, Donyell!"
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